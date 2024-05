『X-MEN Vol.1：栄華』発売 ─ X-MENサーガ新章開幕、ミュータントたちの次なる戦いが始まる

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳アメコミの新刊 『X-MEN Vol.1:栄華』が2024年5月23日より発売となった。

X-MENサーガ新章開幕!クラコアを離れ、活動の場を地球に移したX-MENたち。躍進するミュータントたちの成長譚が今はじまる。

本書『X-MEN Vol.1:栄華』は、2019年以降メインライターを務めてきたジョナサン・ヒックマンから物語を引き継ぎ、2021年から新たなメインライターにジェリー・ダガンを迎えた新体制でスタートした第6期『X-MEN』シリーズの第1巻。

ジェリー・ダガンは、「マーベル・ナウ!」でリブートされた『デッドプール』シリーズや『インフィニティ・ウォーズ』などの作品で知られる実力派ライター。今後、X-MENシリーズは、さまざまなヒーローたちとクロスオーバーを繰り広げながら、さらに拡大していくことになる。

ある日、セントラルパークの一角に突如として出現した巨大なツリーハウス。

サイクロップス、ジーン、サンファイア、ローグ、ローラ、シンク、ポラリスの7名からなるX-MENは、地球に置かれたこの新たな拠点で、外敵と戦いながら人類への奉仕活動に邁進することに。

次々と襲い掛かる敵を前に華々しい活躍を繰り広げ、人類との交流を深めていくX-MENだが、その背後では、ミュータントを敵視する新たな脅威が虎視眈々と彼らを狙っていた。

さらに、クラコアが抱える重大な秘密に迫ろうとする存在も……?

はたしてX-MENは人類にとっての希望なのか、それとも災厄なのか。ミュータントたちの次なる戦いが、ここから始まる。

