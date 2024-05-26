【写真特集】AFCチャンピオンズリーグ歴代優勝チーム
【AFP＝時事】（更新）サッカーAFCチャンピオンズリーグ（AFC Champions League）の歴代優勝クラブ。
2003年：アル・アイン（Al Ain、アラブ首長国連邦〈UAE〉）
2004年：アル・イテハド（Al-Ittihad Club、サウジアラビア）
2005年：アル・イテハド
2006年：全北現代モータース（Jeonbuk Hyundai Motors、韓国）
2007年：浦和レッドダイヤモンズ（Urawa Red Diamonds）
2008年：ガンバ大阪（Gamba Osaka）
2009年：浦項スティーラース（Pohang Steelers、韓国）
2010年：城南一和（Seongnam Ilhwa、韓国）
2011年：アル・サード（Al-Sadd、カタール）
2012年：蔚山現代（Ulsan Hyundai、韓国）
2013年：広州恒大（Guangzhou Evergrande、中国）
2014年：ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ（Western Sydney Wanderers、オーストラリア）
2015年：広州恒大
2016年：全北現代モータース
2017年：浦和レッドダイヤモンズ
2018年：鹿島アントラーズ（Kashima Antlers）
2019年：アル・ヒラル（Al Hilal、サウジアラビア）
2020年：蔚山現代
2021年：アル・ヒラル
2022年：浦和レッドダイヤモンズ
2023‐24シーズン：アル・アイン
【翻訳編集】AFPBB News
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2004年：アル・イテハド（Al-Ittihad Club、サウジアラビア）
2005年：アル・イテハド
2006年：全北現代モータース（Jeonbuk Hyundai Motors、韓国）
2008年：ガンバ大阪（Gamba Osaka）
2009年：浦項スティーラース（Pohang Steelers、韓国）
2010年：城南一和（Seongnam Ilhwa、韓国）
2011年：アル・サード（Al-Sadd、カタール）
2012年：蔚山現代（Ulsan Hyundai、韓国）
2013年：広州恒大（Guangzhou Evergrande、中国）
2014年：ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ（Western Sydney Wanderers、オーストラリア）
2015年：広州恒大
2016年：全北現代モータース
2017年：浦和レッドダイヤモンズ
2018年：鹿島アントラーズ（Kashima Antlers）
2019年：アル・ヒラル（Al Hilal、サウジアラビア）
2020年：蔚山現代
2021年：アル・ヒラル
2022年：浦和レッドダイヤモンズ
2023‐24シーズン：アル・アイン
【翻訳編集】AFPBB News
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