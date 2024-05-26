ÂÍøµÁ¾¼¤¬ÀøÉú¡¡¶Ï¤«¤Ê°ä¹½¤Ë·ãÆ°¤ÎÀï¹ñ»Ë¡¡¼¢²ì¡¦ÏÂÅÄ¾ë´Û·²
¡¡¾ë¤¬¹¥¤¤À¡£É§º¬¾ë¤ä°ÂÅÚ¾ë¤Î¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤Ê¾ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶Ï¤«¤Ê°ä¹½¤äÅÁ¾µ¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Î¾®¤µ¤Ê¾ë¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤¢¤ë¸Þ·îÀ²¤ì¤ÎÆü¤ËË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏÂÅÄ¾ë´Û·²¡×¡£JRÁðÄÅÀþÌýÆü¡Ê¤¢¤Ö¤é¤Ò¡Ë±Ø¤ÎÆî¤Ë¹¤¬¤ë¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¹Ã²ìÄ®¤ÎÏÂÅÄÃÏ°è°ìÂÓ¤Ç¡¢¼¼Ä®ËëÉÜºÇ¸å¤Î¾·³¡¢ÂÍøµÁ¾¼¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÎµÁ¾¼¤ò½ä¤ë¤¤¤ï¤¯ÉÕ¤¤Î¾ì½ê¤¬°ìÈÖ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤À¡£
¡¡´¬Êª¤ò»ý¤Ã¤¿Ç¦¼Ô¤òÌÏ¤·¤¿³°´Ñ¤ÎÌýÆü±Ø¤Ç¾ë´Û·²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£±þÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÆ±»Ô¤Ë°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ±Ø¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖÌýÆü±Ø¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î»³²¼ÀµµÁ¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¡£¡ÖNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¡Ê¤¤ê¤ó¡Ë¤¬Íè¤ë¡Ù¤Ç¡¢ÂìÆ£¸°ì¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëµÁ¾¼¤ò±é¤¸¡¢¾ë´Û·²¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤³¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤Ë´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬²¿Âæ¤âÍè¤¿¤è¡×
¡¡¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ë´Û·²¤ÏÃæ¿´Åª¾ë³Ô¤ÎÏÂÅÄ¾ë¤Ê¤É¼·¤Ä¤Î¾ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï±ØºÇ´ó¤ê¤ÎÅÂ»³¾ë¤À¡£ÅÓÃæ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÏÆ¤Ë¡Ö¸¸¤ÎÏÂÅÄ¾ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÌÏ·¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤¬ÏÂÅÄ¾ë¤ò¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¿ô½½ÃÊ¤ÎÀÐÃÊ¤òÅÐ¤ë¤È¡ÖÅÂ»³¾ëÀ×¡×¤È¤Î´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£°ä¹½¤é¤·¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬µ¤Íî¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÂ»³¾ë¤ÎÆî¤¬ÌÜÅª¤Î¾ì½ê¤À¡£
¡¡¸øÊý²°ÉßÀ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËµÁ¾¼¤¬ÀøÉú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£1565Ç¯¡¢Âè13Âå¾·³¡¦ÂÍøµÁµ±¤¬»°¹¥»°¿Í½°¤é¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄï¤ÎÁÎ¡¦³Ð·Ä¤ÏÆàÎÉ¤ÇÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿Àï¹ñÉð¾¡¦ÏÂÅÄ°ÔÀ¯¡Ê¤³¤ì¤Þ¤µ¡Ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î³Ð·Ä¤³¤½¡¢¸å¤ËÌ¾¤ò²þ¤á¤Æ¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¸å¤í½â¤Ç¾·³¤È¤Ê¤ëµÁ¾¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¸¤±Ê¤é¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¬¸åÀ¤¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï°ÔÀ¯¤Î¶¡ÍÜÅã¤ÈÅÁ¤ï¤ë¸ÞÎØÅã¤¬¿·ÎÐ¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ãÆ°¤ÎÀï¹ñ»Ë¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¿È¿Ì¤¤¤·¤¿¡£¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ëÏÂÅÄÀî¤ò¶´¤ó¤ÀÂÐ´ß¤Ë¤Ï¸øÊý²°Éß»Ù¾ëÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¤¯¤Î»ú·¿¤ÎËÙ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÓ¤ÈÅÚÎÝ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸øÊý²°Éß»Ù¾ëÀ×¤ÎÆîÀ¾¤ËÏ¢¤Ê¤ëµÖÎÍ¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÅÄ»Ù¾ëÀ×µ¡Á·¤¬ËÌ¤«¤éµÕ½ç¤ËÊÂ¤Ö¡£¤½¤ì¤¾¤ìµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢Ï¢·È¤·¤Æ°ìÈÖ±ü¤Ë¹µ¤¨¤ëÏÂÅÄ¾ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤ËÃå¤¤¤¿»Ù¾ëÀ×·¤ÏÆþ¤ê¸ý¤Ë´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Ë¶ÊÎØ¤äÅÚÎÝ¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ä¹½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é»Ù¾ëÀ×¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£µÖÎÍ¤Î»³Æ»¤¬¾ëÀ×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚ¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ò¤â¤òÌÜ°õ¤ËÊâ¤¤¤¿¤¬¡¢¹Ô¤±¤É¤â¹Ô¤±¤É¤â»Ù¾ëÀ×¶¤ËÃå¤«¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎGPS¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÀ¾¤Ë¤½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ú¤ÊÖ¤½¤¦¤«¤È¤â»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¯¹ÔÆÍÇË¤òÁª¤ó¤À¡£2ÅÙÂ¤ò³ê¤é¤»¤Æ¿¬Ìß¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¥¯¥â¤ÎÁã¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éÆ»¤Ê¤Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£ËÙÀÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¾ë¤Î°ä¹½¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤È»³Æ»¤òÊâ¤¤¤ÆÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÝÆ°¤¬¹¹¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÃµ¸¡¤´¤Ã¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤Î»Ù¾ëÀ×¶¤â¡¢Â³¤¯»Ù¾ëÀ×µ¤â¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤ÞÃµº÷¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÏÂÅÄ¾ëÀ×¤Ï¡¢¾ë´Û·²¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ÒÍÆ¤ò»Ä¤¹¾ëÀ×¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂç7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ëÅÚÎÝ¤ÇÌó20¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤ò°Ï¤Ã¤¿¼ç³Ô¡¢¤½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Î¸×¸ý¡Ê¤³¤°¤Á¡Ë¡¢¼ç³Ô¤ò°Ï¤¦ÏÆ¶ÊÎØ¡¢Éý10¥á¡¼¥È¥ë¹â¤µ7¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ëµðÂç¤ÊËÙÀÚ¤Ê¤É¤¬Èþ¤·¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌýÆü±Ø½ÐÈ¯¤«¤éÌó3»þ´Ö¡¢Êâ¿ô¤Ï2ËüÊâ¤Ë¶á¤Å¤Èè¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¸×¸ý¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤éÀ¾Æü¤¬º¹¤·¹þ¤à¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤Î¸¸¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡ÌýÆü±Ø¤ËÌá¤ê¡¢ÅÐ¾ëµÇ°¤Î¡Ö¸æ¾ë°õ¡×¤òÇã¤¦¤¿¤á¡¢¶á¤¯¤ÎÊ¸¶ñÅ¹¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢Å¹¼ç¤Ï»³²¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡£¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡£¾ë½ä¤ê¤«¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤«Ãµ¸¡¤´¤Ã¤³¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¨Åú¤·¤¿¡£¡ÖÂçËþÂ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¶á¹¾¤Î¾ë¤Ï1300°Ê¾å¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢ÃµË¬¤ÏÂ³¤¯¡£¡Úã¦Ìî·ò°ì¡Û