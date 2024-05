仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールは、楽天野球団との共同企画、ファミリー層向けに2024年7月〜8月の夏休み期間中に利用できるセットチケットを発売します。

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール /楽天野球団共同企画「セットチケット」

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール 東北楽天ゴールデンイーグルスとのセットチケットを販売!

販売価格:3,000円(税込) 大人・子ども同額

販売期間:2024年7月開催試合 5月26日(日)10:00〜

2024年8月開催試合 6月23日(日)10:00〜

(いずれも東北楽天ゴールデンイーグルス各対象試合前日の23:59まで)

販売場所:イーグルスチケット

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202400577246.html

*仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールでのチケット販売はいたしません

*購入後、お近くのセブン-イレブンで引換券を発券し、施設利用時に各チケットとお引き換えください

*引換券の利用対象期間、対象試合については、下記にて確認してください

*その他セットチケットの詳細は、上記イーグルスチケットサイトで確認してください

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールの入館チケットと、東北楽天ゴールデンイーグルスの観戦チケットがセットになったお得なチケットです。

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール 入館チケット引換券

2024年7月20日(土)〜8月25日(日)

※2024年8月10日(土)〜18日(日)の期間は除きます

<チケット引換場所>

仙台アンパンマンこどもミュージアム&モールチケットうりばにて入館チケットにお引き換えください

■東北楽天ゴールデンイーグルス 観戦チケット引換券

<対象試合日>

・7月26日(金) 千葉ロッテマリーンズ戦 [18:00試合開始]

・7月30日(火)、31日(水) 福岡ソフトバンクホークス戦 [18:00試合開始]

・8月6日(火)〜8日(木) 北海道日本ハムファイターズ戦 [18:00試合開始]

・8月20日(火)、21日(水) 福岡ソフトバンクホークス戦 [18:00試合開始]

<対象席種>

楽天野球団指定の席種

※外野席、内野席のみ選択可能です

<チケット引換場所>

楽天モバイルパーク宮城チケットカウンターにて観戦チケットにお引き換えください

ご家族の夏の思い出づくりの場として仙台駅東口エリアを周遊してもらう機会を増やし、地域の活性化を図る初めての試みです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏休み期間セットでお得に!仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール /楽天野球団共同企画「セットチケット」 appeared first on Dtimes.