熊本の牧場から直送本格馬刺し！馬菜 千葉店「大感謝祭」

馬肉専門店「馬菜 千葉店」は2024年5月31日(金)までの期間、熊本産の本格馬刺し(単品)を半額で提供する大感謝祭を開催中です。

馬菜 千葉店「大感謝祭」

開催期間:2024年5月23日(木)〜5月31日(金)の8日間

所在地 : 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-9-2 プライム8 3階

アクセス: JR線千葉駅 徒歩5分

営業時間: 月〜金 11:00〜15:00、17:00〜22:30

土日祝 11:00〜22:30

定休日 : なし

席数 : 42席

URL :

https://www.hotpepper.jp/strJ003389565/

■大感謝祭について

馬菜 千葉店は2022年11月のオープンから1年半が経ちました。

日頃の感謝の気持ちを込めての大感謝祭では、熊本の牧場から直送の[安心・安全]熊本県の本格馬刺しを、なんと半額の破格で楽しめます。

<半額対象の商品例>

赤身刺し 通常価格1,408円→704円

赤身刺し

ヒレ刺し 通常価格1,518円→759円

ヒレ刺し

ユッケ刺し 通常価格1,518円→759円

ユッケ刺し

馬刺し単品半額祭

■店舗概要

「馬菜 千葉店」

熊本の提携牧場から直送の安心・安全の熊本県馬肉専門店。

通常出荷される馬の体重は700〜800kgが主流ですが、馬菜では、熊本の提携牧場で1tになるまで手塩にかけて育てた新鮮馬肉のみを使用しています。

脂が乗った柔らかくこだわりの馬刺しは絶品です。

千葉店では最大16名まで利用可能な半個室空間があります。

宴会だけでなく接待・会食にも最適です。

隠れ家的な雰囲気のなかで最上級馬刺しを楽しめます。

