“チーズ with ハニー”がコンセプトのスイーツブランド「 DROOLY(ドローリー) 」に、夏にぴったりなレモンケーキが新登場。大阪・DROOLY阪神梅田本店に、6月1日(土)から季節限定でお目見えします。DROOLYの夏の新作「レモンケーキ」「DROOLY」は、さまざまなチーズ×ハチミツ、相性抜群の組み合わせが楽しめるスイーツブランドです。お気に入りのチーズにハチミツをドロっとかけて食べるクマの“ドローリー”が目印ですよ。

この夏は、暑い季節にぴったりな新作「レモンケーキ〔レモン&マスカルポーネwithハニー〕」(4個入:税込1296円)がお目見えします。コクと甘みがあるマスカルポーネ×ハチミツに瀬戸内レモンのピールを合わせたケーキをレモンパウダー入りグラサージュでコーティングして、刻んだピスタチオをトッピング。マスカルポーネ×ハチミツ×レモンの夏らしい爽やかなマリアージュを堪能してくださいね。レモンケーキは6月1日(土)から数量限定で販売。無くなり次第終了となるので、食べ逃しのないようチェックしてくださいね。暑い季節にぴったりな、ひんやりアイテムドローリーには暑い季節にぴったりな、ひんやりアイテムもお目見え中です。とろ〜りツヤツヤの「ハニーチーズタルト〔クリームチーズ with ハニー〕」(2個入:税込1296円)は、クリーミーなクリームチーズとハチミツにレモンの酸味を少しだけプラス。※冷凍アイテムです。毎日10:00、17:00に整理券が配布されます。「ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕」(税込1944円)は、クリーミーなカマンベールムース×ハチミツムースに、蜂の巣をイメージしたハチミツジュレをあしらった贅沢仕立て。アプリコットがアクセントをプラスします。※冷凍アイテムです。毎日10:00から整理券が配布されます。いずれも数量限定、無くなり次第終了となるので、早めの時間を狙ってみてはいかがでしょう。お土産にぴったりな定番アイテム他にもチーズ×ハニーな定番アイテムがラインナップ。アクセントにレモンを忍ばせた「パウンドケーキ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕」(税込1080円)。ゲランドの塩が引き立てる「フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕」(5個入:税込972円〜)。現在、阪神梅田本店でしか買えないドローリーのスイーツは、お土産としても喜ばれそうですね。■DROOLY 阪神梅田本店住所:大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店B1営業時間:10:00〜20:00(館の営業時間に準ずる)公式ホームページ https://drooly.jp/参照元:株式会社シュクレイ プレスリリース