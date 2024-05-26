¡ÖDeNA¤Ë¡È¤ó¡©¡É¤È¤¤¤¦ºÓÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×9²óÎ¢¤ÎÅû¹á&µÜùõ¤Ø¤ÎÂåÁöµ¯ÍÑ¤Ëãø¼Ä¸¼£»á¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤¹
¢¡ ¡Ö°ìµ¤¤Ë2¿Í¤òÂå¤¨¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡DeNA¤Ï25Æü¡¢¹Åç¤È¤Î»î¹ç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë6¡Ý9¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡£5»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î»àÆ®¤â12²ó¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡6¡Ý6¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¤Î¹¶·â¡¢°ì»à¤«¤é4ÈÖ¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤¬±¦°Â¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈDeNA¥Ù¥ó¥Á¤Ï´Øº¬Âçµ¤¤òÂåÁö¤ËÁ÷¤ê¡¢Â³¤¯5ÈÖ¡¦µÜ粼ÉÒÏº¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¤â¼ÆÅÄÎµÂó¤òÂåÁö¤ËÁ÷¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÅû¹á¤ÈµÜ粼¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤ëºÓÇÛ¤òÁªÂò¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ì»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤«¤éÂçÏÂ¡¢°ËÆ£¸÷¤¬ËÞÂà¤·¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤º¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð10²ó¡¦11²ó¡¦12²ó¤ÈÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡25ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎDeNA¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö½ê¡¹¤Ë¡È¤ó¡©¡É¤È¤¤¤¦ºÓÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö9²óÎ¢¤ËÅû¹á¤¬½ÐÎÝ¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÇÂåÁö¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤«¤·¤éÂ¤òÍí¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÜ粼¤Î°ìÂÇ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤ÇËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤éµÜ粼¤ÎÂÇÀÊ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼ÆóÎÝ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»°ÎÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅû¹á¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢ÂåÁö¤òÁ÷¤ë¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¾õ¶·¤ÇÂå¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤·´Øº¬¤¬ÆóÎÝ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤À¤È¡¢Åû¹á¤òÂå¤¨¤¿¤³¤È¤¬¸«»¦¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìµ¤¤Ë2¿Í¤òÂå¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±äÄ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÅû¹á¤ÈµÜ粼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤¿ºÓÇÛ¤¬¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»°±º´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡DeNA¤Ï25Æü¡¢¹Åç¤È¤Î»î¹ç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë6¡Ý9¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡£5»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î»àÆ®¤â12²ó¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡6¡Ý6¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¤Î¹¶·â¡¢°ì»à¤«¤é4ÈÖ¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤¬±¦°Â¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈDeNA¥Ù¥ó¥Á¤Ï´Øº¬Âçµ¤¤òÂåÁö¤ËÁ÷¤ê¡¢Â³¤¯5ÈÖ¡¦µÜ粼ÉÒÏº¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¤â¼ÆÅÄÎµÂó¤òÂåÁö¤ËÁ÷¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÅû¹á¤ÈµÜ粼¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤ëºÓÇÛ¤òÁªÂò¡£
¡¡25ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎDeNA¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö½ê¡¹¤Ë¡È¤ó¡©¡É¤È¤¤¤¦ºÓÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö9²óÎ¢¤ËÅû¹á¤¬½ÐÎÝ¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÇÂåÁö¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤«¤·¤éÂ¤òÍí¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÜ粼¤Î°ìÂÇ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤ÇËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤éµÜ粼¤ÎÂÇÀÊ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼ÆóÎÝ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»°ÎÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅû¹á¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢ÂåÁö¤òÁ÷¤ë¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¾õ¶·¤ÇÂå¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤·´Øº¬¤¬ÆóÎÝ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤À¤È¡¢Åû¹á¤òÂå¤¨¤¿¤³¤È¤¬¸«»¦¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìµ¤¤Ë2¿Í¤òÂå¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±äÄ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÅû¹á¤ÈµÜ粼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤¿ºÓÇÛ¤¬¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»°±º´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù