【日本ダービー】冨田アナのチョイ足しキーワード『0%！皐月賞9着以下、勝利0%！青葉賞とプリンシパルS』
【動画】「日本ダービー」チョイ足しキーワード｜https://youtu.be/kvFGGM7isN8
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＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
第91回日本ダービー（GI）枠順
2024年5月26日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 サンライズアース（牡3 池添謙一）
1-2 レガレイラ（牝3 C.ルメール）
2-3 ジューンテイク（牡3 岩田望来）
2-4 ビザンチンドリーム（牡3 西村淳也）
3-5 ダノンデサイル（牡3 横山典弘）
3-6 コスモキュランダ（牡3 M.デムーロ）
4-7 ミスタージーティー（牡3 藤岡佑介）
4-8 アーバンシック（牡3 横山武史）
5-9 ダノンエアズロック（牡3 J.モレイラ）
5-10 サンライズジパング（牡3 菅原明良）
6-11 シュガークン（牡3 武豊）
6-12 シックスペンス（牡3 川田将雅）
7-13 シンエンペラー（牡3 坂井瑠星）
7-14 ゴンバデカーブース（牡3 松山弘平）
7-15 ジャスティンミラノ（牡3 戸崎圭太）
8-16 メイショウタバル（牡3 浜中俊）※出走取消
8-17 ショウナンラプンタ（牡3 鮫島克駿）
8-18 エコロヴァルツ（牡3 岩田康誠）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。