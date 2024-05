いまや宇宙空間は、米中ロ3大国の「スターウォーズ」開戦前夜！

国連安全保障理事会の場で、宇宙空間での安全保障決議をめぐって、アメリカ、ロシア、中国の火花が散っている。宇宙戦争といった最悪の事態が近づいているのかもしれない(関心ある読者は拙稿「宇宙戦争をめぐる地政学」[上、下]も参照してほしい)。

4月24日、安保理は、日本と米国が提出した宇宙空間から武器を排除することを目的とした決議案を否決した。同決議案は、15カ国の理事国に対し、「すべての国、とくに主要な宇宙開発能力を有する国に対し、宇宙空間の平和利用と宇宙空間における軍拡競争の防止という目的に積極的に貢献する」ことを求めるものであった。また、「国際情勢の平和と安全を維持し、国際協力を促進するために、この目的および関連する現行条約に反する行動を慎む」よう求めていた。だが、ロシア一国が反対し、中国は棄権に回った。

ロシアが拒否権を発動したのは、日米が宇宙空間へのいかなる兵器の配備も拒否することを意味する条項を決議に盛り込もうとしていることを、断固拒否したためとされている。このため、ロシアの主張を盛り込んだ修正案が、ロシアと中国によって提案された。追加パラグラフを提案するもので、「すべての国、とりわけ主要な宇宙開発能力を有する国に対し、宇宙空間における武器の設置、宇宙空間から地球、地球から宇宙空間の物体に対する武力による威嚇または武力の行使を恒久的に防止するための緊急措置を講じ、交渉を通じて適切で信頼できる検証可能な法的拘束力のある多国間協定の早期策定を求める」とした。

しかし、賛成7票、反対7票、棄権1票で修正案も否決された。賛成したのは、中ロに加えて、アルジェリア、エクアドル、ガイアナ、モザンビーク、シエラレオネの7カ国だった。スイスは棄権した。修正案に反対したのは、フランス、日本、マルタ、スロベニア、韓国、英国、スロベニア、米国の7カ国だった。

全人類にとって「生きるか死ぬか」の大惨事につながりかねない問題である以上、実効性の高い決議が迅速に締結されるべきであると思うが、現実は国際政治によって弄ばれているようにみえる。

中ロ共同提案が否決

話はこれで終わらない。今度は、ロシアと中国が大量破壊兵器の宇宙への発射の禁止を再確認するなど、日米草案の多くの条項を取り入れつつ、それらを大幅に拡大した決議案を提案し、5月20日に採決にかけられたのである。この際、中ロは他の安保理理事国との協議で、ロシアと中国の「宇宙における武器の不展開に関する条約」草案への言及を決議から削除することに合意した。この協定は、2008年以来、モスクワと北京がさまざまな国際的な場で推進してきたものだが、従来は西側諸国の抵抗に遭ってきた。こうして一定の妥協ははかられたのだが、結局、提案は否決されてしまう。

採決をみると、アルジェリア、中国、エクアドル、ガイアナ、モザンビーク、ロシア、シエラレオネ、エクアドルの7カ国が賛成票を投じた。7カ国(フランス、日本、マルタ、大韓民国、スロベニア、英国、米国)が反対した。スイスは棄権した。決議案が採択されるには、安保理常任理事国5カ国のうち、反対票を投じた国はなく、かつ、9カ国の賛成が必要だ。つまり、採決の結果はこの条件からほど遠いものだったといえる。

今回の決議案では、「宇宙空間における武器の配備と、宇宙空間から地球へ、地球から宇宙空間の物体への武力行使の脅威を防止するための緊急措置をとる」ことが求められていた。その際、核兵器やその他の大量破壊兵器(1967年の宇宙条約ですでに禁止されている)だけでなく、通常兵器も宇宙には配備できないことを暗示したとされる。さらに、「確実に検証可能で法的拘束力のある多国間協定」を「交渉を通じて」発展させることも提案された。

米国は中ロに対抗

なぜ米国は、この決議案に反対したのか。それは、中ロの主張が「きれいごとにすぎない」と考えているからだ。米国は、中国もロシアも宇宙空間における戦闘を想定し、そのための準備を加速させているとみなしている。ゆえに、米国政府は対抗措置をとる必要性に迫られていると考えているのだ。

米国の国家安全保障における世界的な脅威に関する年次報告書(2024年)には、「中国は、米国や同盟国の衛星を標的にすることを目的とした対宇宙兵器能力をもっている」と明記されている。中国はすでに、電子戦(EW)システム、指向性エネルギー兵器(レーザー、マイクロ波、粒子ビーム、音波ビームなど、固体弾丸を使わずに高度に集束されたエネルギーで標的にダメージを与える射撃武器)、標的衛星をかく乱・損傷・破壊することを目的とした対衛星(ASAT)ミサイルなど、地上ベースの対宇宙能力を実戦配備しているという指摘もある。

ロシアについて同報告書は、「ロシアは、米国や同盟国の宇宙開発能力を混乱させ、低下させるために、軍の宇宙部門を訓練し、新しい対衛星兵器を開発し続けている」としたうえで、「ロシアは、妨害システム、指向性エネルギー兵器、軌道上の対宇宙能力、地上配備のASATミサイルなど、米国や同盟国の衛星を標的にするための兵器を拡大している」とのべている。

2月には、ブリンケン国務長官がロシアによる地球低軌道上での核兵器配備を恐れて、中国とインドにロシアを説得するよう要請するほど、懸念は切迫しているとの報道まで現れた。プーチン大統領は否定している。

思い出してほしいのは、米ソ両国は、1967年の宇宙条約が批准されるまで、一時的に宇宙で核実験を行っていたことである。1962年、太平洋のジョンストン環礁から発射されたアメリカによる実験は、とくに大きな被害をもたらした。大気圏上空約400キロで爆発した電磁パルスは、ハワイの電子機器を破壊し、電話サービスを麻痺させたのである。宇宙で核兵器が使用される事態になれば、まさに破滅への「スターウォーズ」となってしまうかもしれない。

中国への警戒感

昨年6月に公表された論文「米宇宙軍の対宇宙能力の構築」によると、「中国のキネティック(運動論的)およびノンキネティック(サイバー、RF[無線周波数]ジャミング、指向性エネルギーなど)な対空間能力は、あらゆる軌道にある米国の宇宙システムを脅かしている」(図1を参照)。ここでいう「キネティック」というのは、殺傷力を含む積極的な戦争を伴う軍事行動の婉曲表現であり、「ノンキネティック」は、外交、制裁、サイバー戦争などを指す。

さらに、図2からわかるように、中国の衛星打ち上げの成功数は急速に増加傾向にある。2018年以降、中国は一貫してロシア、全欧州、調整後の米国(破線部分)の打ち上げ回数を上回っており、中国の宇宙利用が急速に拡大していることを明確に示している。だからこそ、論文では、「米国の国益にとっての宇宙の重要性と、その国益に対する脅威の高まりは明らかである」として、米国は、中国による侵略を抑止し、安定を維持し、宇宙へのアクセスと宇宙利用を保証するために、あらゆる方法を駆使しなければならないと強調している。「強力な宇宙軍は、米国の抑止力を助けると同時に、抑止が失敗した場合に不可欠な戦争勝利能力を提供する」というのが米国の基本的な考え方なのだ。

「宇宙での戦争はもはやSFではない」

『The Economist』は1月31日付で「War in space is no longer science fiction」(宇宙での戦争はもはやSFではない)という記事を公表した。その内容は割愛するが、ここで紹介したように、宇宙戦争は絵空事ではなくなりつつあるのだ。

そう考えれば考えるほど、政治的駆け引きによって宇宙戦争の勃発を引き寄せる愚行は決して許してはならない。そのためには、より多くの人々がこうした現実を知らなければならない。

