¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÍÕ·î¡¡£Ó¡¦¥¥Ã¥É¤Î£Ó£Ô£Á£Ò£Ó½ÐÌá¤ê¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¡ÖÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤âµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎàÇº¤á¤ë¹õ¸×á¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤Îµî½¢ÌäÂê¤¬¡¢³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£µÆü¤Î¹ÃÉÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢´äÃ«ËãÍ¥Î¨¤¤¤ë¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡×Æâ¤Ç¤â°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï´äÃ«¡õÍÕ·î¡õ¸þ¸åÅí¤Î£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤¬¡¢Éñ²Ú¡õÇòÀîÌ¤Æà¤Î¡Ö¥¤¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹¥ô¥£¡¼¡Ê£Å£Ø£Ö¡Ë¡×¤È¶¦Æ®¤·¤¿¥¥Ã¥É¤È£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡£»î¹ç¤Ï¸þ¸å¤¬Éñ²Ú¤Î¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¥Ã¥É¤È£Å£Ø£Ö¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤À¡£¸þ¸å¤¬¡Öº£Æü¡¢ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¥Ã¥ÉÁª¼ê¤«¤é¾¡¤Ã¤Æ¡Ø£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸ª¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÕ·î¤Ï¼ê¤ÇÊ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍÕ·î¤Ï¡Ö¥¥Ã¥É¤¬Ìµ½êÂ°¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¿ôÌ¾¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä»ä¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤âµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£´·î£²£·Æü²£ÉÍÂç²ñ¤ÇÂç¹¾¸ÍÂâ¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ê£Ã£Á¡Ë¡×Î¨¤¤¤ëÃæÌî¤¿¤à¤¬¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëÂ¾¡¢¸ÅÁã¡¦£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Î´äÃ«¤â¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£È¿ÂÐ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹ÍÕ·î¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢´äÃ«¤ÏÀÅ¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥É¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£Ã£ÁÆâ¤Ç¤â°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ê£Ã£Á¤Ë¡ËÆþ¤ë¤ó¤Ê¤é¹Í¤¨¤â¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡Ö¤¿¤à¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¥¥Ã¥É¡Ë¤È°ì½ï¤Ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤ËÌá¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´ª¤°¤ê¡¢£Ã£Á¤ÎÊ¬Îö¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¥¥Ã¥É¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£