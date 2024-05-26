[5.25 ラ・リーガ第38節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 6 ナチョ・フェルナンデス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 トニ・クロース

MF 12 エドゥアルド・カマビンガ

MF 15 フェデリコ・バルベルデ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 25 ケパ・アリサバラガ

DF 3 エデル・ミリトン

DF 20 フラン・ガルシア

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 17 ルーカス・バスケス

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 24 アルダ・ギュレル

MF 28 Mario Martín

FW 14 ホセル

監督

カルロ・アンチェロッティ

[ベティス]

先発

GK 30 フラン・ビエイテス

DF 3 フアン・ミランダ

DF 19 ソクラティス パパスタソプーロス

DF 23 ユースフ・サバリ

DF 34 Visus

MF 2 エクトル・ベジェリン

MF 4 ジョニー・カルドーゾ

MF 10 アジョセ・ペレス

MF 17 ロドリ

MF 21 マルク・ロカ

FW 12 ウィリアン・ジョゼ

控え

GK 1 クラウディオ・ブラボ

DF 20 Abner

MF 27 セルジ・アルティミラ

FW 7 アブデ・エザルズリ

FW 8 ナビル・フェキル

FW 38 アサネ・ディアオ

監督

マヌエル・ペジェグリーニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります