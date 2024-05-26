R・マドリーvsベティス スタメン発表
[5.25 ラ・リーガ第38節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 アルダ・ギュレル
MF 28 Mario Martín
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ベティス]
先発
GK 30 フラン・ビエイテス
DF 3 フアン・ミランダ
DF 19 ソクラティス パパスタソプーロス
DF 23 ユースフ・サバリ
DF 34 Visus
MF 2 エクトル・ベジェリン
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 10 アジョセ・ペレス
MF 17 ロドリ
MF 21 マルク・ロカ
FW 12 ウィリアン・ジョゼ
控え
GK 1 クラウディオ・ブラボ
DF 20 Abner
MF 27 セルジ・アルティミラ
FW 7 アブデ・エザルズリ
FW 8 ナビル・フェキル
FW 38 アサネ・ディアオ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 アルダ・ギュレル
MF 28 Mario Martín
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ベティス]
先発
GK 30 フラン・ビエイテス
DF 3 フアン・ミランダ
DF 19 ソクラティス パパスタソプーロス
DF 23 ユースフ・サバリ
DF 34 Visus
MF 2 エクトル・ベジェリン
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 10 アジョセ・ペレス
MF 17 ロドリ
MF 21 マルク・ロカ
FW 12 ウィリアン・ジョゼ
控え
GK 1 クラウディオ・ブラボ
DF 20 Abner
MF 27 セルジ・アルティミラ
FW 7 アブデ・エザルズリ
FW 8 ナビル・フェキル
FW 38 アサネ・ディアオ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります