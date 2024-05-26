ソシエダvsA・マドリー 試合記録
【ラ・リーガ第38節】(アノエタ)
ソシエダ 0-2(前半0-1)A・マドリー
<得点者>
[A]サムエウ・リーノ(9分)、ヘイニウド・マンダーバ(90分+3)
<退場>
[A]サウール・ニゲス(90分+1)
<警告>
[ソ]ジョン・パチェコ(45分+2)、ブライス・メンデス(57分)、ジョン アンデル オラサガスティ(90分)
[A]アーサー・フェルメーレン(41分)、コケ(45分)、サウール・ニゲス2(80分、90分+1)、ヘイニウド・マンダーバ(87分)
観衆:30,678人
└ソシエダ最終節はA・マドリーに敗戦…久保建英は7G4Aでシーズン閉幕、即移動で3日後の国立凱旋マッチへ
ソシエダ 0-2(前半0-1)A・マドリー
<得点者>
[A]サムエウ・リーノ(9分)、ヘイニウド・マンダーバ(90分+3)
<退場>
[A]サウール・ニゲス(90分+1)
<警告>
[ソ]ジョン・パチェコ(45分+2)、ブライス・メンデス(57分)、ジョン アンデル オラサガスティ(90分)
[A]アーサー・フェルメーレン(41分)、コケ(45分)、サウール・ニゲス2(80分、90分+1)、ヘイニウド・マンダーバ(87分)
観衆:30,678人
└ソシエダ最終節はA・マドリーに敗戦…久保建英は7G4Aでシーズン閉幕、即移動で3日後の国立凱旋マッチへ