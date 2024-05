劇的勝利のセルティックが国内2冠！　今季限りで引退のGKハートは完封貢献で有終の美

スコティッシュカップ決勝が25日に行われ、セルティックとレンジャーズが対戦した。セルティックに所属する旗手怜央、前田大然、古橋亨梧が先発した一戦、一進一退の攻防が続く。迎えた試合終了間際の90分、セルティックはパウロ・ベルナルドがドリブルで持ち運び強烈なシュートを放つ。このシュートはGKジャック・バトランドに弾かれたが、こぼれ球を途中出場のアダム・イダが押し込み、セルティックがついに均衡を破る。

Off the bench and on the scoresheet - Adam Idah has just won @CelticFC the @scottishgas Men’s Scottish Cup 🤯#ScottishCup pic.twitter.com/eKDh0GlGQi