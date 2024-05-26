26日午前0時55分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市、土浦市、石岡市、下妻市、常総市、取手市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、それに境町、栃木県の宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、下野市、益子町、それに壬生町、群馬県の板倉町と邑楽町、埼玉県の熊谷市、行田市、加須市、鴻巣市、久喜市、さいたま中央区、さいたま桜区、さいたま南区、川口市、春日部市、それに宮代町、千葉県の松戸市、野田市、柏市、鎌ケ谷市、それに印西市、東京都の東京板橋区と東京足立区です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

水戸市 土浦市 石岡市

下妻市 常総市 取手市

筑西市 坂東市 桜川市

つくばみらい市 境町



□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 真岡市

下野市 益子町 壬生町



□群馬県

板倉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

鴻巣市 久喜市 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま南区 川口市

春日部市 宮代町



□千葉県

松戸市 野田市 柏市

鎌ケ谷市 印西市



□東京都

東京板橋区 東京足立区

■震度2

□茨城県

日立市 常陸太田市 笠間市

常陸大宮市 小美玉市 茨城町

城里町 東海村 大子町

茨城古河市 結城市 龍ケ崎市

つくば市 守谷市 稲敷市

かすみがうら市 行方市 美浦村

阿見町 八千代町 五霞町

利根町



□栃木県

足利市 上三川町 茂木町

芳賀町 野木町 高根沢町

日光市



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

太田市 館林市 渋川市

みどり市 群馬明和町 千代田町

大泉町 沼田市



□埼玉県

本庄市 東松山市 羽生市

深谷市 滑川町 嵐山町

吉見町 ときがわ町 埼玉美里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま浦和区 さいたま緑区

さいたま岩槻区 川越市 上尾市

草加市 越谷市 蕨市

戸田市 朝霞市 志木市

和光市 桶川市 北本市

八潮市 富士見市 三郷市

蓮田市 幸手市 吉川市

白岡市 伊奈町 越生町

川島町 杉戸町 松伏町

長瀞町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉美浜区 市川市

船橋市 成田市 千葉佐倉市

習志野市 市原市 流山市

八千代市 我孫子市 浦安市

四街道市 白井市 栄町

香取市 富津市



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京北区

東京荒川区 東京練馬区 東京葛飾区

東京江戸川区 武蔵野市 調布市

町田市 小金井市 小平市

国分寺市 東大和市 西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区

横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区

横浜金沢区 横浜港北区 横浜戸塚区

横浜港南区 横浜旭区 横浜緑区

横浜瀬谷区 横浜泉区 川崎川崎区

川崎中原区 川崎宮前区 平塚市

藤沢市 茅ヶ崎市 三浦市

大和市 厚木市 湯河原町

愛川町



□山梨県

富士河口湖町



□静岡県

東伊豆町

■震度1

□茨城県

高萩市 北茨城市 ひたちなか市

那珂市 大洗町 牛久市

茨城鹿嶋市 潮来市 鉾田市

河内町



□栃木県

栃木さくら市 那須烏山市 市貝町

栃木那珂川町 大田原市 矢板市

那須塩原市 塩谷町 那須町



□群馬県

高崎市 藤岡市 富岡市

安中市 榛東村 吉岡町

神流町 甘楽町 玉村町

中之条町 群馬高山村 東吾妻町

片品村 川場村 群馬昭和村

みなかみ町



□埼玉県

小川町 鳩山町 東秩父村

埼玉神川町 上里町 寄居町

所沢市 飯能市 狭山市

入間市 新座市 坂戸市

鶴ヶ島市 ふじみ野市 埼玉三芳町

毛呂山町 秩父市 横瀬町

皆野町 小鹿野町



□千葉県

千葉緑区 八街市 富里市

酒々井町 茂原市 東金市

山武市 神崎町 多古町

九十九里町 芝山町 一宮町

睦沢町 長南町 館山市

木更津市 鴨川市 君津市

南房総市 大多喜町 鋸南町



□東京都

東京目黒区 東京豊島区 八王子市

三鷹市 東京府中市 日野市

東村山市 狛江市 清瀬市

武蔵村山市 多摩市 稲城市

青梅市 伊豆大島町



□神奈川県

横浜南区 横浜栄区 横浜青葉区

横浜都筑区 川崎幸区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎麻生区 横須賀市

鎌倉市 逗子市 海老名市

座間市 綾瀬市 寒川町

大磯町 二宮町 相模原緑区

相模原中央区 相模原南区 小田原市

秦野市 南足柄市 中井町

神奈川大井町 松田町 箱根町

清川村



□山梨県

富士吉田市 都留市 大月市

上野原市 西桂町 忍野村

山中湖村 鳴沢村 丹波山村

甲府市 南アルプス市 山梨北杜市

甲斐市 笛吹市 甲州市

中央市 身延町 富士川町

昭和町



□静岡県

熱海市 伊東市 伊豆の国市

河津町 松崎町 西伊豆町

函南町 沼津市 富士宮市

富士市 御殿場市 小山町



□宮城県

岩沼市



□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

二本松市 田村市 本宮市

鏡石町 天栄村 西郷村

泉崎村 棚倉町 矢祭町

石川町 玉川村 浅川町

古殿町 いわき市 楢葉町

大熊町 双葉町 浪江町

葛尾村 檜枝岐村 南会津町



□新潟県

十日町市 南魚沼市



□長野県

茅野市 小海町 長野南牧村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。