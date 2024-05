5月24日 発表

告知ポストに付けられた画像。チェシャーの着せ替え「ファンシードリーム」にモザイク加工が施されている

Yostarは5月24日、公式Xアカウントにて、X運営のポリシーチームよりAndroid/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」の一部画像付きポストについて「表現内容規制を規制してほしい」との依頼が入ったことを明らかにした。

公式Xアカウントではこの依頼を受けて現在販売中の着せ替え一覧や直近の一部投稿について削除対応を行なう旨を告知しており、5月26日現在、対象となったツイートは全て削除されている。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.