ロックバンド・ONE OK ROCKが25日、大阪・京セラドーム大阪でVaundyを迎えた『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』3日目を開催した。最終日を飾る対バン相手は、J-POPシーンを牽引するVaundy。開演とともにライトダウンされた会場で、Vaundyはスポットライトの下に登場し、この日一夜限りのセットリストによるグルーヴと音色で会場を染めていった。

続いてONE OK ROCKが登場し、会場を一気にロックスピリットで覆いつくす。 圧巻のパフォーマンスに会場の雰囲気が最高潮へ向かう中、Vaundyがステージに再登場。ジャンルと世代を超え、すべてのオーディエンスを熱狂させる唯一無二のスペシャルコラボステージが実現した。■『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』出演者5月18日(土): 埼玉 : ベルーナドーム(WANIMA/ONE OK ROCK)※終了5月19日(日): 埼玉 : ベルーナドーム(Awich/ONE OK ROCK)※終了5月25日(土): 大阪 : 京セラドーム大阪(Vaundy/ONE OK ROCK)※終了