5月26日 公開

小学館は5月26日、マンガ「MAJOR 2nd」第279話「加速する夏」を「サンデーうぇぶり」にて公開した。

次戦の先発を監督に直訴し、承諾を得た眉村道塁。筋を通すため、藤井千代に話をしにいくが……?

