今日の歴史（５月２６日）
１９５２年：李承晩（イ・スンマン）大統領による大統領直接選挙制導入強行の方針を受け、軍憲兵隊が野党国会議員約５０人を連行
１９６１年：朴正熙（パク・チョンヒ）少将が主導した同年５月１６日の軍事クーデターで行使を一時止められていた韓国軍の作戦統制権が国連軍から戻る
１９９５年：北朝鮮が深刻な食糧難を認め日本にコメ支援を要請
１９９９年：科学実験衛星「ウリビョル３号」をインドの宇宙基地から打ち上げ
２００２年：イム・グォンテク監督の「酔画仙」がカンヌ国際映画祭で監督賞受賞
２００４年：南北将官級軍事会談で黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）での偶発事故防止に合意
２００９年：韓国政府が大量破壊兵器拡散防止構想（ＰＳＩ）への全面参加を発表
２０１８年：文在寅（ムン・ジェイン）大統領と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）委員長が板門店で２回目の南北首脳会談
１９６１年：朴正熙（パク・チョンヒ）少将が主導した同年５月１６日の軍事クーデターで行使を一時止められていた韓国軍の作戦統制権が国連軍から戻る
１９９５年：北朝鮮が深刻な食糧難を認め日本にコメ支援を要請
１９９９年：科学実験衛星「ウリビョル３号」をインドの宇宙基地から打ち上げ
２００４年：南北将官級軍事会談で黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）での偶発事故防止に合意
２００９年：韓国政府が大量破壊兵器拡散防止構想（ＰＳＩ）への全面参加を発表
２０１８年：文在寅（ムン・ジェイン）大統領と北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）委員長が板門店で２回目の南北首脳会談