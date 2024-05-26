スイーツと遊ぶスヌーピーが登場！ ガチャ「PEANUTS Yummy！スイーツマスコット」6月下旬発売
【PEANUTS Yummy！スイーツマスコット】
6月下旬 発売予定
価格：1回300円
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
6月下旬 発売予定
価格：1回300円
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「PEANUTS Yummy！スイーツマスコット」を6月下旬に発売する。価格は1回300円。
スイーツをテーマにした「Yummy！ スイーツマスコット」シリーズより「PEANUTSデザイン」が登場。今弾では、スヌーピーやウッドストックが、スイーツと遊んでいるイメージが表現されている。スイーツの精巧さだけでなく、お皿の柄もかわいく塗装が施されているこだわり仕様。
ラインナップは、「スヌーピーとウッドストック（メロンソーダ）」、「ウッドストック（チョコレートパフェ）」、「スヌーピー（パンケーキ）」、「スヌーピー（チョコレートケーキ）」の全4種。
スヌーピーとウッドストック（メロンソーダ）
ウッドストック（チョコレートパフェ）
スヌーピー（パンケーキ）
スヌーピー（チョコレートケーキ）
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC