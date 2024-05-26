【PEANUTS Yummy！スイーツマスコット】
6月下旬 発売予定
価格：1回300円

　タカラトミーアーツは、ガチャ商品「PEANUTS Yummy！スイーツマスコット」を6月下旬に発売する。価格は1回300円。

　スイーツをテーマにした「Yummy！ スイーツマスコット」シリーズより「PEANUTSデザイン」が登場。今弾では、スヌーピーやウッドストックが、スイーツと遊んでいるイメージが表現されている。スイーツの精巧さだけでなく、お皿の柄もかわいく塗装が施されているこだわり仕様。

　ラインナップは、「スヌーピーとウッドストック（メロンソーダ）」、「ウッドストック（チョコレートパフェ）」、「スヌーピー（パンケーキ）」、「スヌーピー（チョコレートケーキ）」の全4種。

スヌーピーとウッドストック（メロンソーダ）

ウッドストック（チョコレートパフェ）

スヌーピー（パンケーキ）

スヌーピー（チョコレートケーキ）

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