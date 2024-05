アズパートナーズとパラマウントベッドは、介護DXを活用して介護業界における人手不足という深刻な社会課題を解決し、介護現場の生産性を向上させるために戦略的な業務提携に合意しました。

アズパートナーズとパラマウントベッドは、介護DXを活用して介護業界における人手不足という深刻な社会課題を解決し、介護現場の生産性を向上させるために戦略的な業務提携に合意。

この提携により、両社は全国の介護施設の運営法人に対して、それぞれのノウハウと技術を駆使し、各法人の状況に応じた課題解決策が提供されます。

2040年代前半に日本の65歳以上の高齢者人口がピークを迎えると予測される中、介護ニーズの高まりや、介護業界の深刻な人材不足から介護現場における業務効率化は喫緊の課題です。

パラマウントベッドは、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じて介護現場の負担軽減を目指し、クラウド管理が可能な見守り支援システム「眠りCONNECT(R)」を2023年10月2日より提供。

システムの中核となる非装着・非侵襲の睡眠計測センサーをマットレスの下に敷くことで、睡眠をはじめとする利用者の状態を現場の管理者・スタッフ間でリアルタイムに把握できます。

アズパートナーズは、首都圏を中心に27カ所の介護付きホームを運営しています。

全ての介護付きホームでパラマウントベッドの「眠りCONNECT(R)」を導入して介護DXに取組み、現場のオペレーションを変革することで、スタッフの業務負担を大幅に軽減し、利用者のニーズに合わせた介護サービスを提供することにより、高い稼働率を実現しています。

今回の提携では、パラマウントベッドによる多くの介護施設運営法人への「眠りCONNECT(𝘳)」を導入。

アズパートナーズによる導入施設の体制に応じたオペレーション変革のコンサルティング実施によって、人手不足と生産性向上の課題に対応し、介護従事者のみならず施設利用者のウェルビーイング実現に一層貢献していくとのことです。

