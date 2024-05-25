【日本ダービー直前】JRA初の女性調教師に密着！

【リアライブ～SPORTS Real＆Live～｜見逃し配信5月24日放送】

JRA初の女性調教師・前川恭子さん。技術調教師として活動する姿に密着





第91回日本ダービー（GI）枠順

2024年5月26日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 サンライズアース（牡3 池添謙一）

1-2 レガレイラ（牝3 C.ルメール）

2-3 ジューンテイク（牡3 岩田望来）

2-4 ビザンチンドリーム（牡3 西村淳也）

3-5 ダノンデサイル（牡3 横山典弘）

3-6 コスモキュランダ（牡3 M.デムーロ）

4-7 ミスタージーティー（牡3 藤岡佑介）

4-8 アーバンシック（牡3 横山武史）

5-9 ダノンエアズロック（牡3 J.モレイラ）

5-10 サンライズジパング（牡3 菅原明良）

6-11 シュガークン（牡3 武豊）

6-12 シックスペンス（牡3 川田将雅）

7-13 シンエンペラー（牡3 坂井瑠星）

7-14 ゴンバデカーブース（牡3 松山弘平）

7-15 ジャスティンミラノ（牡3 戸崎圭太）

8-16 メイショウタバル（牡3 浜中俊）※出走取消

8-17 ショウナンラプンタ（牡3 鮫島克駿）

8-18 エコロヴァルツ（牡3 岩田康誠）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。