話題のスモークギアを体験できる！kaze labo『燻製好きあつまれ！薫るキャンプkaze labo』

kaze laboは、話題のスモークギアを体験できるイベント『燻製好きあつまれ!薫るキャンプkaze labo』を2024年7月27日、28日に埼玉県・秩父のキャンプ場ぼくらのミナノベースで開催します。

kaze labo『燻製好きあつまれ!薫るキャンプkaze labo』

キャンプバナー

開催日時 : 7月27日(土)〜7月28日(日)11:00〜翌11:00

会場 : ぼくらのミナノベース

(〒369-1411 埼玉県秩父郡皆野町三沢540)

アクセス : 西部秩父駅よりバスと徒歩で約40分

参加費 : 一般 6,600円(税込)、前売 5,500円(税込)

参加条件 : 燻製やキャンプに興味がある方全員

定員 : 約50名

主催 : kaze labo

申込方法 : kaze labo公式サイトからチケットの購入

公式サイト:

https://kazelabo.stores.jp/items/662c7b1215680f38d24c4c04

kaze laboは、話題のスモークギアを体験できるイベント『燻製好きあつまれ!薫るキャンプkaze labo』を2024年7月27日、28日に埼玉県・秩父のキャンプ場ぼくらのミナノベースで開催!

イベント詳細:

kaze labo CAMP 2024

■「燻製好きあつまれ!薫るキャンプkaze labo」開催の背景

昨今、メディアやSNSで見る機会が増えているスモークギア。

バー文化の中で誕生したスモークカクテルをもっと手軽に遊べるようにしたのがkaze laboのスモークギア「煙頭 -smoke head-」です。

キャンプイベントを通してスモークギアを体験して、新しい燻製のカタチを伝える為今回のイベントを開催。

■『燻製好きあつまれ!薫るキャンプkaze labo』について

燻製ギアをたくさん楽しんでもらえるようなコンテンツが盛りだくさん。

来場者全員に熟成水楢の燻製スペシャルチップをプレゼント!イベント開催中はkaze laboのスモークギア「煙頭 -smoke head-」は常時フリースモーク。

その他にも【狩猟と解体トークショー】【スモークジビエの試食会】【東京銀座のBar libreからプロのバーテンダーが作るカクテルブース】【お酒や同商品は当たる抽選会】などを開催!

<内容>

(1) 参加者プレゼント!

その1熟成水楢の燻製スペシャルチップ

宮崎県都農町に工場がある国内唯一の洋樽製造メーカー

「有明産業」の樽で作った燻製チップを参加者お一人様1本プレゼント

その2田苑酒造のENVELHECIDA 180ml

田苑酒造の音楽を聴いて育った芋焼酎「味わいに深みと重厚感のある唯一無二の

樽貯蔵芋焼酎「ENVELHECIDA(エンヴェレシーダ)」を1組様1本プレゼント

※お酒は20歳になってから

※飲酒運転は法律で禁止されています

※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳幼児の発育に悪影響を与える恐れがあります

(2) special contentsジビエと燻製を楽しむ!

燻製とも相性バッチリなジビエ加工の「桜東風(sakuragochi)」さんによる【狩猟と解体トークショー】 【スモークジビエの試食会】を開催!

(3) contents01東京銀座のBar libreからプロのバーテンダーが作るカクテルブース

料金:1杯660円〜(税込)

キャンプ場でバーテンダーが作る本格カクテルを楽しめます。

スモークカクテルはもちろん、大会入賞カクテルまで贅沢な体験が出来ます。

(4) contents02キャンプ中はフリースモーク!

お好きなお酒やつまみに薫りづけを楽しんでください。

常時、煙頭を体験できるスペース!

持参されたお酒やつまみを好きなだけスモークしてください。

未体験の方はもちろん、持っているけど詳しい使い方が知りたいなどスタッフに使い方を伝授してもらえます!

(5) contents03イベント中はフリーサウナ!

キャンプ場内常設のサウナが入りたい放題!

(6) contents04青空の下で朝ヨガを開催!

朝から体を動かしてスッキリしましょう

(7) contents05kaze labo製品などが当たる抽選会

豪華景品がもらえる抽選会を行います。

たくさん景品を用意する予定ですので、ぜひ参加してください!

(8) contents06

kaze labo製品を特別価格にて販売

イベント参加者のみの特別価格にてkaze labo製品を販売します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 話題のスモークギアを体験できる!kaze labo『燻製好きあつまれ!薫るキャンプkaze labo』 appeared first on Dtimes.