数々の賞を受賞した採掘サンドボックスアドベンチャーゲーム！GSE『Core Keeper』

GSEはPugstormが開発し、Fireshine Gamesがグローバルパブリッシングを行う、採掘サンドボックスアドベンチャーゲーム『Core Keeper』(コアキーパー)の日本語パッケージ版を、2024年8月29日にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5向けに発売し、2024年5月24日より予約受付を開始しました。

GSE『Core Keeper』

■対応機種 : Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5

■発売日 : 2024年8月29日

■価格 : 4,980円(税込5,478円)

■ジャンル : 採掘サンドボックスアドベンチャー

■表示対応言語: 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/タイ語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語

■発売元 : Game Source Entertainment

■開発元 : Pugstorm

■CERO : A

■権利表記 : (C) 2024 Pugstorm. All rights reserved. Developed by Pugstorm. Published by Sold Out Sales and Marketing Limited trading as ‘Fireshine Games’. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

『Core Keeper』発売日公開トレーラー(日本語版):

『Core Keeper』は、2022年のゴールデンジョイスティックアワード(Golden Joystick Awards)で「ベストアーリーアクセスローンチ(Best Early Access Launch)」にノミネート。

一人でも仲間と一緒でもプレイでき、プレイヤーの選択が壮大な冒険を形作る、数々の賞を受賞した採掘サンドボックスアドベンチャーゲームです。

画像1

レリックや資源を採掘して基地を建設し、高度なツールを作成し、ダイナミックに進化する世界を探索しよう。

ユニークな生態系で満たされた神秘的なバイオームを探索し、スキルをレベルアップさせ、ケイヴリングに遭遇し、伝説のモンスターを倒し、コアの力を解き明かそう。

自分だけの庭を作り、神秘的な海で釣りをし、レシピをマスターし、ペットを孵化させ、乗り物を運転し、魅惑的な地下のサンドボックスで、一人で、または仲間と一緒に、自分だけのユニークな冒険を繰り広げよう。

画像2

画像3

Fireshine GamesのシニアブランドマネージャーであるVincent Coates氏は、“2024年8月にコンソールとPCで『Core Keeper』完全版がリリースされることを非常に楽しみにしています。

Steamアーリーアクセス期間中、200万人以上のプレイヤーが『Core Keeper』の魅力、謎、そして楽しさを発見してくれたことは素晴らしいことです。

そして、完全版のリリースでさらに多くのプレイヤーがこのゲームの魅力を発見してくれることを待ちきれません。

『Core Keeper』は建設、農業、釣り、ペットの孵化、巨大なボスとの戦い、神秘的な土地の探索など、プレイヤーが好む多くの要素を一つの作品に組み込んでおり、一人で冒険を楽しんだり、仲間と一緒にオンラインで遊ぶことができる魅力的な作品に仕上がっています。

予約はこちら:https://bit.ly/3wXDpgW

