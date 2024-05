アル・ヒラルがギネス認定…ジョルジェ・ジェズス監督のもと成し遂げた公式戦34連勝が世界記録に

ブラジル・メディアの『グローボ・エスポルチ』は24日、サウジアラビアのアル・ヒラルがジョルジェ・ジェズス監督のもと成し遂げた公式戦34連勝がギネス世界記録に認定されたと報じた。1954年生まれで65歳のジェズス監督はポルトガルの出身で、現役時代はMF。1990年に監督のキャリアをスタートさせると、国内のクラブを渡り歩いた。ベレネンセスとブラガで評価を高めて、2009年にベンフィカの監督へ就任。在任6年間で3度のリーグ制覇を含む9つのタイトルを獲得。2015年からスポルティングを率い、FW田中順也も指導した。その後、アル・ヒラル、フラメンゴ、ベンフィカ、フェネルバフチェを率い、今季はじめに再びアル・ヒラルの監督に就任していた。

🤝 Handing over @GWR certificate to the League Champion #AlHilal for achieving the most consecutive football (34) victories in all competition in the history 🔝💙 pic.twitter.com/tjEp5TfWCk