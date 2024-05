予約でネコのふせんプレゼント！GSE「Cats on Duty」

GSEは、Prikol Teamが開発した、リアルタイムストラテジー、タワーディフェンス、マッチ3のジャンルを組み合わせた愉快なアクションゲーム『Cats on Duty』を、2024年9月5日にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5で発売し、2024年5月24日より予約受付を開始しました。

GSE「Cats on Duty」

■対応機種 : Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4

■発売日 : 2024年9月5日

■価格 : 4,980円(税込5,478円)

■ジャンル : タワーディフェンス系RTS

■プレイ人数 : 1人

■表示対応言語: 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/

ポルトガル語(ブラジル)/ポーランド語/ロシア語

■発売元 : Game Source Entertainment

■開発元 : Prikol Team

■CERO : B

■権利表記 : (C)2024 ESDigital Games Ltd. All rights reserved. Licensed to and Published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

今回は『Cats on Duty』の予約特典コンテンツが公開されました。

ネコのひげパワーを解き放ち、ゾンビたちを冥界の底まで追い返す準備をしましょう!

日本語パッケージ版を予約すると、キュートな予約特典プレゼントされます。

【予約特典】ネコのふせん

画像1

ゲームには最大50種類の邪悪なクリーチャーが登場し、プレイヤーは故郷 (とトイレ) を守るためにさまざまな戦略を考案する必要があります。

アイディアが多すぎて覚えられない場合でも、大丈夫です。

このネコのふせんを使って、敵を倒すための戦略を書き留めましょう。

※画像はイメージであり、デザインが変更になる場合があります。

画像2

予約はこちら:

https://bit.ly/4bt83xL

