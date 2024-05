『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』

Nissy(西島隆弘)が、全国6大ドームツアー『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』を開催することを発表した。 2023年8月にソロ活動10周年を迎え、Nissyからファンの皆さんへ感謝の気持ちを伝えるイベントとして、全国30会場・73公演で「10th Anniversary LIVE VIEWING TOUR 2023 -Nissy Meets You-」が開催されたが、10周年のファイナルとして、6大ドームツアー『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』の開催が決定。 2022年に開催した、Nissy史上最大規模の総動員数45万人を記録し、全公演SOLD OUTを達成した6大ドームツアー『Nissy Entertainment 4th LIVE 〜DOME TOUR〜』から約2年。2度目の6大ドームツアーの開催は、音楽歴史史上ソロアーティストとして初の快挙となる。 チケット詳細や、会員チケット先行詳細などは後日発表される。■ツアータイトルNissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR■日程ベルーナドーム(西武ドーム)2024年11月16日(土)開場15:30 開演17:302024年11月17日(日)開場15:30 開演17:30バンテリンドーム ナゴヤ2024年12月28日(土)開場15:00 開演17:002024年12月29日(日)開場14:00 開演16:00京セラドーム大阪2025年1月18日(土)開場15:00 開演17:002025年1月19日(日)開場14:00 開演16:00みずほPayPayドーム福岡2025年2月1日(土)開場15:00 開演17:002025年2月2日(日)開場14:00 開演16:00東京ドーム2025年2月19日(水)開場16:00 開演18:002025年2月20日(木)開場16:00 開演18:00札幌ドーム2025年3月15日(土)開場15:00 開演17:00