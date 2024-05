日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』次回6月1日放送の2時間SP(後7:00〜8:54)出演アーティスト8組と歌唱曲が25日、発表され、B’zのボーカル・稲葉浩志が7年ぶりに音楽番組に出演することが明らかになった。稲葉が披露するのは、人気テレビアニメ『名探偵コナン』のオープニングテーマとして2016年にリリースした「羽」と、10年ぶり6枚目のソロアルバム『只者』(6月26日発売)に収録される新曲「NOW」の2曲。MCの有働由美子、アーティストナビゲーターの松下洸平とのトークでは、松下が稲葉の肺活量に驚愕する。さらに、稲葉を敬愛するGLAYのTERUがVTR出演する。

4月1日にグループ名をSexy Zoneから改名し、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人体制となったtimeleszは、新体制初のテレビ歌唱が決定。山下智久が作詞およびプロデュースを手がけたことで話題を集めている最新曲「Anthem」と、ヒット曲「RUN」の2曲を披露する。熊本県出身の3人組バンド・WANIMAは、2016年の熊本地震で甚大な被害を受け、今も復旧工事が行われている熊本城の前で演奏。復興を願い「ともに」と、故郷のために書き下ろした「りんどう」の2曲を届ける。WANIMAが復旧工事中の熊本城で目にしたものとは?結成10年目に突入したSixTONESは、テレビ初歌唱の2曲を。メンバーの田中樹が出演するドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』の挿入歌「GONG」と、新曲「ここに帰ってきて」をパフォーマンスする。先月、世界最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」に出演し、世界進出への一歩を踏み出したNumber_iは、世界トレンド1位にもなったデビュー曲「GOAT」と、最新曲「BON」をパフォーマンス。今年の日本テレビ系「Good For the Planet」でグップラサポーターを務めるAIは、テーマソング「ワレバ」を歌唱。さらに、名曲「ハピネス」との豪華スペシャルライブを披露する。Omoinotakeはドラマ『Eye Love You』の主題歌として書き下ろされ、ストリーミング累計1億回再生を記録したヒット曲「幾億光年」と、アニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期エンディングテーマの「蕾」の2曲を演奏する。シンガー・ソングライターの絢香は、29日にリリースする新曲で愛犬への想いを込めた「ずっとキミと」を熱唱する。2時間SPの放送を記念し、番組公式Xでは、非売品のロゴステッカーが300名に当たるキャンペーンがスタートした。■『with MUSIC』2時間SP出演アーティストAI絢香稲葉浩志OmoinotakeSixTONEStimelessNumber_iWANIMA※50音順