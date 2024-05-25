ヤングスキニー、バンド史上最大規模の全国12公演のホールワンマンツアー開催決定
ヤングスキニーが、2024年10月から12月にかけてバンド史上最大規模の動員となる全国12公演のホールツアーを開催することを発表した。
ツアータイトルは＜“老いてもヤングスキニーツアーvol.5”サブタイトルもう思い付きま編＞。かやゆー考案である。初日はしおん(Dr)の地元である埼玉・越谷市のサンシティ越谷市民ホールからスタートし、かやゆー(Vo&Gt)の地元である山梨・富士吉田市のふじさんホールでファイナルとなる予定。ヤングスキニーオフィシャルファンクラブ「ヤンスキカンパニー」会員限定最速先行の受付がスタートしている。
ライブ・イベント情報
10月19日(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 開場16:00/開演17:00
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
10月21日(月) 大阪・オリックス劇場 開場18:00/開演19:00
[info] Greens (06-6882-1224 平日 12:00-18:00)
10月27日(日) 名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール 開場17:00/開演18:00
[info] サンデーフォークプロモーション (052-320-9100 全日 12:00-18:00)
11月9日(土) 新潟・新潟県民会館 開場17:00/開演18:00
[info] FOB新潟 (025-229-5000 平日 11:00-17:00)
11月17日(日) 高松・サンポートホール高松・大ホール 開場16:30/開演17:30
[info] DUKE (087-822-2520 平日 11:00〜17:00)
11月21日(木) 広島・JMSアステールプラザ 大ホール開場18:00/開演19:00
[info] YUMEBANCHI(広島) (082-249-3571 平日 12:00〜17:00)
11月22日(金) 福岡・福岡市民会館 開場17:30/開演18:30
[info] キョードー西日本 (0570-09-2424 11:00-15:00(日祝以外))
11月26日(火) 東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:30/開演18:30
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
11月27日(水) 東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:30/開演18:30
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
11月30日(土) 仙台・トークネットホール仙台 開場16:30/開演17:30
[info] G.I.P (https://www.gip-web.co.jp/t/info(お問い合わせフォーム))
12月3日(火) 札幌・カナモトホール（札幌市民ホール） 開場18:00/開演19:00
[info] SMASH EAST (011-261-5569 平日 12:00〜18:00)
12月14日(土) 山梨・ふじさんホール 開場17:00/開演18:00
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
[チケット情報]
前売 6,000円(税込)
※全席指定 / 未就学児入場不可
＜ヤンスキカンパニー会員限定最速先行(抽選)＞
ヤングスキニー オフィシャルファンクラブ「ヤンスキカンパニー」会員限定最速先行
受付期間：5月25日(土)20:00〜6月5日(水)23:59
URL：https://yansukicompany.jp/
＜オフィシャル先行＞
受付期間：6月8日(土)12:00-6月19日(水)23:59
URL：https://l-tike.com/yangskinny/
【ヤングスキニー オフィシャルファンクラブ「ヤンスキカンパニー」】
https://yansukicompany.jp/
ライブ・イベント情報
7月23日(火) 山口・RISING HALL 開場18:15/開演19:00
[info]YUMEBANCHI(広島) (082-249-3571 平日12:00~17:00)
w/プッシュプルポット
7月25日(木) 徳島・club GRINDHOUSE 開場18:30/開演19:00
[info]DUKE (087-822-2520 平日 11:00-17:00)
w/3markets［］
7月28日(日) 和歌山・CLUB GATE 開場17:30/開演18:00
[info] Greens (06-6882-1224 平日 12:00-18:00)
w/KOTORI
8月8日(木) 富山・SOUL POWER 開場18:30/開演19:00
[info] FOB 金沢 (076-232-2424 平日 11:00-17:00)
w/ヤバイTシャツ屋さん
8月10日(土) 秋田・Club SWINDLE 開場17:30/開演18:00
[info] G.I.P ( https://www.gip-web.co.jp/t/info )
w/オレンジスパイニクラブ
8月12日(月・祝) 青森・Quarter開場17:30/開演18:00
[info] G.I.P ( https://www.gip-web.co.jp/t/info )
w/オレンジスパイニクラブ
8月28日(水) 宮崎・FLOOR 開場18:30/開演19:00
[info] キョードー西日本 (0570-09-2424 11:00-15:00(日祝以外))
w/kobore
8月29日(木) 大分・DRUM Be-0 開場18:30/開演19:00
[info] キョードー西日本 (0570-09-2424 11:00-15:00(日祝以外))
w/東京初期衝動
9月5日(木) 函館・club COCOA 開場18:30/開演19:00
[info] SMASH EAST (011-261-5569 平日 12:00-18:00)
w/3markets［］
9月8日(日) 帯広・MEGA STONE 開場17:30/開演18:00
[info] SMASH EAST (011-261-5569 平日 12:00-18:00)
w/Maki
10月5日(土) 沖縄・音市場 開場17:00/開演18:00
[info] ピーエムエージェンシー(098-898-1331 平日 11:00-15:00)
w/coming soon
[info] ピーエムエージェンシー(098-898-1331 平日 11:00-15:00)
[チケット情報]
前売 4,000円(税込)
※オールスタンディング(整理番号付き) 山口公演のみ2階席指定 / 未就学児入場不可 / 各会場ドリンク代別途必要
＜一般発売＞
受付開始：5月25日(土)10:00〜
URL：https://l-tike.com/yangskinny/
関連リンク