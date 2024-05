【インディーライブエキスポ 2024.5.25】5月25日17時~ 放送

アクティブゲーミングメディアのPLAYISMは、Nintendo Switch/PC用アクション「ブレードキメラ」を8月に発売する。価格は未定。

【ブレードキメラ 初報アナウンストレーラー】

本作はアクション「ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー」などを手掛けるTeam Ladybugの新作として2023年に公開されたサイバーパンクメトロイドヴァニア。リアルに動くドット絵が特徴的な本作だが、今回発売時期が2024年春より8月に変更された。

6月に実施されるSteam Next Festでは本作の体験版が公開予定で、トレーラーも新たに公開されている。

ストーリー

近未来、どこからともなく異形の怪物や幽霊たちが街に溢れた。人間は、襲いかかってくる彼ら「妖魔」と戦いを余儀なくされる。「妖魔戦争」の勃発である。それから 30 年、”聖祭協会”という妖魔と戦う術を知る教祖が立ち上げた宗教団体を中心として人間は

辛くも生き残った。街はオカルトでしか見たことがない化け物たちを孕みながらも、文明を守り、発達させた。

3年前、瓦礫の中から一人の男、”シン”が救い出された。冷凍保存されており、記憶を失っていた彼は、すぐに”聖祭協会”の優

秀な戦士として人々を守るようになる。

しかしある日、”シン”は輝く美貌の妖魔「ルクス」と出会い、どこか懐かしい既視感を覚える彼女と、共に生きることとなる。それは”

聖祭協会”の掟を裏切ることであった。

その瞬間から、この街がどうしてこんな姿になってしまったのか、

「過去」がゆっくりと蘇り、姿を表していく──

【インディーライブエキスポ 2024.5.25】

(C)Team Ladybug・WSS Playground. All rights reserved. Licensed and Published by Active Gaming Media Inc.