¡Ú²Æ¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¡¡ÂçµÕÅ¾£Ö¤ØÌµÍß¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤À¤±¡×
¡¡ÂçµÕÅ¾¤Ï¤Ê¤ë¤«¡£ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬¿·ÆþËë²¤¾¡ÇÏ¡Ê£²£·¡áÌÄ¸Í¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±£°¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¼«ÎÏÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼ó°Ì¤È£±º¹¤ò¼é¤Ã¤ÆµÕÅ¾£Ö¤ØÎ×¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡²¤¾¡ÇÏ¤È¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤ÇÍèÆü¤·¤¿´ÖÊÁ¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê²¤¾¡ÇÏ¤Ï¡Ë¿·ÆþËë¤ÇÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤Ï¤¿¤¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¹Í¤¨¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËëÆâ¤Ç¤Î½éÂÐ·è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤ÇµÕÅ¾£Ö¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Î¿·¾®·ëÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Éé¤±¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬£´ÇÔ¤ÇÊÂ¤ÖÂç´Ø¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Êº£¾ì½ê¤Ï¡ËÏ¢ÇÔ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤À¤±¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£