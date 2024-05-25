¹Åç¡¢2ÀïÏ¢Â³±äÄ¹Àï¾¡Íø¤ÇÃù¶â4¡¡ÀÐ¸¶µ¯»à²óÀ¸ÃÆ¡¢ºäÁÒVÂÇ¡õ¹õ¸¶¥×¥í½é¾¡Íø
¡ü DeNA 6 ¡Ý 9 ¹Åç ¡û
¡ã10²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡¹Åç¤Ï±äÄ¹12²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿º£µ¨ºÇÄ¹¤Î5»þ´Ö16Ê¬¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·2Ï¢¾¡¡£Ãù¶â¤ÏºÆ¤Óº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö4¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦¶ÌÂ¼¤Ï¡¢2²ó¤Ë6°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤ì°ìµó5¼ºÅÀ¡£¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢3²ó6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿·â¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦±§Áð¤Îº¸ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢5²ó¤ÏÆó»à¤«¤é4ÈÖ¡¦¾®±à¡¢5ÈÖ¡¦ËöÊñ¡¢6ÈÖ¡¦ºäÁÒ¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿8²ó¤Ï¡¢ÂåÂÇ¡¦ÀÐ¸¶¤¬º£µ¨2¹æ¤Îµ¯»à²óÀ¸¥½¥í¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø±¿¤ÓºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¡£±äÄ¹12²ó¤Ï°ì»àÆóÎÝ¤ÇºäÁÒ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ë±¦±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¡¦ÆóËó¤âÃæÁ°2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÂ³¤9¡Ý6¤È¤·¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤Ï4ÈÖ¼ê¤Î¿¹±º¤¬2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢6²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£8ÈÖ¼ê¤Î¹õ¸¶¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¡¢9ÈÖ¼ê¤Î²ÏÌî¤Ï¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ã10²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡¹Åç¤Ï±äÄ¹12²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿º£µ¨ºÇÄ¹¤Î5»þ´Ö16Ê¬¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·2Ï¢¾¡¡£Ãù¶â¤ÏºÆ¤Óº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö4¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦¶ÌÂ¼¤Ï¡¢2²ó¤Ë6°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤ì°ìµó5¼ºÅÀ¡£¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢3²ó6°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿·â¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦±§Áð¤Îº¸ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢5²ó¤ÏÆó»à¤«¤é4ÈÖ¡¦¾®±à¡¢5ÈÖ¡¦ËöÊñ¡¢6ÈÖ¡¦ºäÁÒ¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤Ï4ÈÖ¼ê¤Î¿¹±º¤¬2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢6²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£8ÈÖ¼ê¤Î¹õ¸¶¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¡¢9ÈÖ¼ê¤Î²ÏÌî¤Ï¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£