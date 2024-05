◆DJ社長、新曲の歌詞話題

【モデルプレス=2024/05/25】Repezen Foxx(レぺゼンフォックス)のDJ社長が5月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新曲を公開し、歌詞に驚きの声が寄せられている。DJ社長は、「Waiting for you in Bali island」と題した楽曲を公開。5月19日にグループからの脱退を発表したDJまるについての内容が歌詞に盛り込まれており、恋愛の公表についてや、グループを辞めるに至った経緯がまとめられている。

そんな、DJまるに向けた“アンサーソング”だが、歌詞には「俺はこの前4回目の結婚したぜ」「俺は来月5人目の子供生まれるぜ」とDJ社長自身についてと思われる内容も書かれており、ネット上を驚かせた。新曲を聞いたファンからは「自らとんでもない暴露しちゃってる(笑)」「情報量多すぎて頭が追いつかない!」「結婚に子供!?本当なのかな?」「一夫多妻制、実現させちゃってる」と反響が多数寄せられている。なお、DJ社長は過去にインドネシア人と結婚する計画を立てていることを明かしており、「100人と結婚したい」「子供100人作りたい」と一夫多妻制に憧れていることを語っていた。Repezen Foxxは2023年12月23日、ファンイベントのハイタッチ・チェキ会を実施したが、DJ社長は姿を見せず運営会社のStudio Candy Foxx株式会社は12月26日に謝罪。DJ社長は、12月27日に開催された単独イベントも欠席していた。4月18日には、自身のYouTubeチャンネルでグループからの脱退を発表したDJ銀太へ向けたと思われる“アンサーソング”「And I waiting for you too」を公開。DJ社長が6月6日に活動を再開させることも発表していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】