セガが展開する、かわいいぬいぐるみから便利グッズまで、幅広いラインナップが魅力のプライズグッズ。

今回は2024年5月より投入される、NHK Eテレで放送中の人気アニメ『おさるのジョージ』グッズを紹介します!

セガプライズ『おさるのジョージ』グッズ

投入時期:2024年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレにて放送中の人気アニメ『おさるのジョージ』グッズが、2024年5月もセガプライズにラインナップ。

「ジョージ」のかわいいマスコットやクッションなど全4種が登場します☆

おさるのジョージ Cotton Candy マスコット

投入時期:2024年5月17日より順次

サイズ:全長約7×5×11cm

種類:全3種(ニョッキ、ジョージ、チャーキー)

人気のセガオリジナルデザイン“Cotton Candy(コットンキャンディ)”シリーズに『おさるのジョージ』が登場!

ふわふわな生地とパステルカラーがかわいいマスコットシリーズです。

「ジョージ」や「ニョッキ」「チャーキー」の3種がラインナップされます☆

おさるのジョージ プレミアムモコモコ雲クッション

投入時期:2024年5月17日より順次

サイズ:全長約50×9×47cm

種類:全1種(ジョージ)

「ジョージ」が雲にのってくつろいでいる様子をデザインしたクッション。

雲の部分に使用された、ボリューム感のあるモコモコ生地も魅力です。

家でのくつろぎにぴったりなプライズです☆

おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ カラフルキャップ

投入時期:2024年5月24日より順次

サイズ:全長約10×8.5×15cm

種類:全3種(あか、あお×きいろ、あお)

「ジョージ」のデフォルメライン、“ぽってり”シリーズのぬいぐるみが登場。

カラフルなキャップを被ったデザインがポイントです。

おさるのジョージ スーパーラージぬいぐるみ 〜はずかちっ!〜

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約28×24×44cm

種類:全1種(ジョージ)

セガオリジナルアート”はずかちっ!”のぬいぐるみに「ジョージ」がラインナップ。

シャイで顔を隠したポーズがかわいいデザインです☆

普段使いに便利な実用品から存在感あるぬいぐるみまで、「ジョージ」の魅力がつまったグッズが続々登場。

セガプライズの『おさるのジョージ』グッズ4種は、2024年5月17日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ふわふわな生地とパステルカラーがかわいいマスコット!セガプライズ『おさるのジョージ』グッズ appeared first on Dtimes.