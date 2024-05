(MUC)映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』3部作で監督を務めたジェームズ・ガンによれば、4作目の可能性は残念ながらないようだ。

本シリーズは、ガンがDCのトップに就任してマーベルを卒業したことを機に、オリジナルメンバーによるガーディアンズ映画は第3作『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』(2023)をもって有終の美を飾った。

しかし、第4作を期待するファンは少なくない模様。(旧Twitter)でガンが「YES」か「NO」で答えられる質問のみ募ったところ、あるファンが「将来的に『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー4』はありますか?」と質問。ガンが「No」と回答した。さらに同じ質問を投げかけた別のファンにも、ガンは「No」と返答している。

ダブルパンチの「NO」にファンの一人が、「悲しいけど理解は出来ます」とコメントしていたが、あくまでガンが監督する『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー4』はないとの答えであり、「MCUで将来的にガーディアンズのメンバーがカムバックする可能性はゼロ」という意味ではないだろう。以前にガンは同シリーズの継続を望む発言をしており、その舵取りをマーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長に託すを示していたからだ。

『VOLUME 3』のラストは、主人公スター・ロード/ピーター・クイルの再登場を期待させる内容となっており、演じるクリス・プラットも同役での復帰について「ガンの存在なしに実現は難しい」としながらも、「それが理にかなっていて語る価値のある物語だと感じたら、間違いなく前向きに考えます」と。

また、3部作でガモーラ役を演じたゾーイ・サルダナもガーディアンズのカムバックを熱望しており、「もしマーベルがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを戻す方法を見つけなかったとしたら、それは彼らにとって大きな損失となると思います」といた。

3部作のオリジナルメンバー全員集結は難しいかもしれないが、将来的にMCUに何らかの形でガーディアンズが登場することを期待したい。

