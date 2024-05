歌手で女優の早見優(57)が25日、自身のインスタグラムを更新。同期デビューの堀ちえみ(57)や松本伊代(58)とのスリーショットを公開した。画像には、昭和のアイドル雑誌のパロディと思しき「明凡」の題字や「付録三人豪華ポスター」といった字が並んでいる。



堀ちえみの同日のインスタグラムの投稿によると、この日は3人のほか、漫画家の山咲トオルも合わせてランチを楽しんだようだ。



画像には、昭和のアイドル雑誌「明星」「平凡」をもじった「明凡 7月号」という題字があり、その下に「付録三人豪華ポスター」とある。「松本伊代 クッキー焼きすぎちゃった」「堀ちえみ はんなりと浴衣」「早見優 ロックなハワイしたよ」と、それぞれの近況と思しき言葉も書かれていた。



早見優は投稿に「Wouldn’t it be fun to have a magazine like this?」(こんな雑誌あったら楽しいだろうな)と添えており、コメント欄ではファンから「この企画で出版してほしい」「この雑誌出たら絶対買う」「豪華ポスター本気でほしい」「明星と平凡は毎回欠かさずに購入してました」といった声が寄せられていた。