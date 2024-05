敷設された電話回線を流用して通信ができるインターネット回線である「Asymmetric Digital Subscriber Line(ADSL)」には、一般的に銅線やアルミニウム線を使ったADSLケーブルが用いられます。しかし、ADSLの信号の伝送は濡(ぬ)れたひもでも可能なことを、エンジニアのRevK氏が実証しました。RevK®'s ramblings: It's official, ADSL works over wet string

https://www.revk.uk/2017/12/its-official-adsl-works-over-wet-string.htmlRevK®'s ramblings: Please upgrade me to ADSL over wet stringhttps://www.revk.uk/2017/12/please-upgrade-me-to-adsl-over-wet.htmlADSLは、複数の周波数帯域を使用してケーブルを介して信号を伝送する技術です。イギリスのISP・Andrews&Arnoldに勤務するRevK氏は、これまで理論的には可能だと言われてきた「ADSLの信号伝送は濡(ぬ)れたひもでも可能」といううわさを確かめるべく、実験を行いました。そこで、インターネット接続とVoIP技術を提供するAndrews&Arnold Ltdに務めるRevK氏は、実際に濡れたひもを使ったADSL通信の実験を実施しました。RevK氏はまず、塩水で濡らしたひもをクリップに結びつけ、RJ11に接続。約2m離れたもう一方をブロードバンドインターネット接続を提供する「DSLAM」に接続しました。通信速度を測定すると、上り0.06Mb/s、下り3.5Mb/sという速度で通信していることが確認できました。一方でRevK氏は「私たちの実験では、完全に通信が失われないように、だいたい30分ごとにひもを濡らす必要があり、その際は通信が遮断されました」と述べ、商業的に提供できる製品ではないことを強調しています。なお、ぬれたひもでの実験以外にも、これまでには有刺鉄線をイーサネットケーブルとして用いた実験も実施されています。