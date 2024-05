「攻殻機動隊」新作TVアニメシリーズ2026年放送予定！アニメーション制作はサイエンスSARU！

士郎正宗さんによるサイバーパンクSFの金字塔 「攻殻機動隊」新作TVアニメシリーズが始動することが発表された。アニメーション制作はサイエンスSARU、2026年放送予定だ。

1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」(講談社)にて士郎正宗さんが原作コミックを発表して以来、押井守監督による「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」(1995年)をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画などさまざまな作品群を展開し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた「攻殻機動隊」シリーズ。



本日2024年5月25日(土)に原作連載35周年を記念して開催された公式音楽イベント「DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」(東京・Zepp Shinjuku)会場で上映された特報において、「攻殻機動隊」の新作TVアニメシリーズの制作がサプライズ発表された。

アニメーション制作はゴールデングローブ賞アニメ映画賞にノミネートされた映画「犬王」やTVアニメ「映像研には手を出すな!」、アヌシー国際アニメーション映画祭 2024 長編コンペティション部門への出品が決定している映画「きみの色」など国内外を問わず高い評価を得る作品をうみだし続けるサイエンスSARUが担当する。放送は2026年予定だ。



特報は原作コミックの象徴的な場面を点描し、新作アニメで描かれるドラマを予感させる映像となっている。発表に際して本作のティザービジュアルも公開。全身義体のサイボーグである主人公・草薙素子とAI搭載型思考戦車・フチコマが描かれた原作コミックイラストを使用したビジュアルで、「攻殻機動隊」の原点を感じさせるものになっている。



さらに、新作アニメの発表とともに原作者・士郎正宗にさんよる史上最大規模の原画展「士郎正宗の世界(仮)」の開催が発表された。同イベントは開催地である世田谷文学館の開館30周年を記念し、2025年春開催予定となる。



続報は「攻殻機動隊」公式グローバルサイトや公式SNSなどで順次公開予定となる。

また、 昨年2023年11月23日(木・祝)より劇場公開された映画「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」(総監督:神山健治 ×荒牧伸志、監督:藤井道人)のBlu-ray Discの商品情報も公開。イリヤ・クブシノブさん描き下ろしイラストによるパッケージデザインに加え、豪華特典満載の仕様になっており、発売は 2024年8月28日(水)となる。



最後に「攻殻機動隊 SAC_204」シーズン2全12話、 「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」のレンタル配信およびデジタルセル配信が本日5月25日(土)18:00より開始となる。

TVアニメ「攻殻機動隊(仮)」特報

原作情報

攻殻機動隊 The Ghost in The Shell

原作:士郎正宗(講談社KCデラックス刊)

Based on the manga “The Ghost in the Shell” by Shirow

Masamune originally serialized in YOUNG MAGAZINE

published by KODANSHA Ltd.

https://theghostintheshell.jp/

1989年に漫画家・士郎正宗さんが、青年誌「ヤングマガジン」の増刊「ヤングマガジン海賊版」第5号から連載を開始したSF作品。電脳戦や格闘などで優れた能力を持つ全身義体(サイボーグ)の草薙素子。階級「少佐」の彼女をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」が、高度複雑化する凶悪犯罪に立ち向かう姿を描いた物語である。リアルで精密な描き込みとともに、サイバーパンク的な要素や哲学的なテーマを探求しながら、人間とテクノロジーの融合、個人のアイデンティティなどについて深く考察していて多くのクリエイターたちに影響を与えた。単行本は「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」「攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE」「攻殻機動隊1.5 HUMAN-ERROR PROCESSER」の3冊が講談社から刊行されている。

プロダクション情報

株式会社サイエンスSARU Science SARU Inc.

https://www.sciencesaru.com/

新しい手法や若手スタッフの育成に取り組み、TV・劇場・配信と多岐にわたり作品を発表するアニメーション制作会社。代表作はアヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ・クリスタル賞受賞作「夜明け告げるルーのうた」を始め、「夜は短し歩けよ乙女」、「DEVILMAN crybaby」、「映像研には手を出すな!」、「犬王」、「スコット・ピルグリム テイクス・オフ」など。公開待機作にアヌシー国際アニメーション映画祭 2024 長編コンペティション部門への出品が決定している山田尚子監督の最新作「きみの色」(8月30日公開)や「Garden of Remembrance」、10月より放送開始となるTVアニメ「ダンダダン」がある。

原画展情報

速報!「攻殻機動隊」原作者、士郎正宗の 史上最大規模の原画展を2025年春に開催決定!

パルコは、公益財団法人せたがや文化財団 世田谷文学館、株式会社講談社とともに2025年春に世田谷文学館にて、文学館の開館30周年を記念し、「士郎正宗の世界展」が開催される。

士郎正宗さんの作品は、1980年代当時は点であった先端技術の情報を独自の感触で捉え、世界でいち早く電脳化する未来を創造し、その革新性は、その後の漫画、SF文学、映画などのクリエイターたちに与えた影響は計りしれない。

今回の大規模な展覧会は、作品の原画展示をメインに、そこから浮かび上がる、士郎さんが築いてきた物語世界観、画力、先見性を紐解く内容が予定されている。

【展覧会概要】

展覧会名:士郎正宗の世界展(仮)

■時期:2025年春開催予定

■会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1丁目10−10)

■主催:世田谷文学館、講談社、パルコ

■企画協力:青心社

「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」 Blu-ray Disc 商品情報

神山健治(総監督)×荒牧伸志(総監督)×藤井道人(監督)による「攻殻機動隊」、完結。

「攻殻機動隊 SAC_2045」Season 2を新たなシーンとともに劇場版として再構成(2023年11月劇場公開)。

イリヤ・クブシノブ描き下ろしイラストによるパッケージデザインと豪華映像特典収録のBlu-ray Discがリリース。

https://www.ghostintheshell-sac2045.jp/bdbox

・本編音声はドルビーアトモス&リニアPCM(ステレオ)にて収録!!(切り替え可能)

・舞台挨拶や各種PVなどを収録した特典DISC、インタビューや解説などを掲載した特典ブックレットを封入

・ジャケットはイリヤ・クブシノブ(キャラクターデザイン)描き下ろしイラストによるパッケージデザイン

「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」Blu-ray

https://youtu.be/i7S39nDIozU

攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間 Blu-ray Disc(特装限定版)

価格:7,480(税込)

発売日:2024年8月28日(水)





【詳細情報】

カラー/223分[本編DISC:126分+特典DISC:97分]

本編DISC:ドルビーアトモス・リニアPCM(ステレオ)/AVC/BD50G/16:9〈1080p Hi-Def〉/日本語・英語字幕付(ON・OFF可能)

特典DISC:リニアPCM(ステレオ)・一部ドルビーTrueHD(5.1ch)/AVC/BD25G/

16:9〈1080i Hi-Def〉・一部16:9〈1080p Hi-Def〉

【特典】

Official Supplement Book

特典DISC

・特報

・劇場予告編

・追告PV

・初日舞台挨拶[上映後]

出演:田中敦子(草薙素子役)・大塚明夫(バトー役)・山寺宏一(トグサ役)・潘 めぐみ(江崎プリン役)

・初日舞台挨拶[上映前]

出演:田中敦子(草薙素子役)・大塚明夫(バトー役)・山寺宏一(トグサ役)・潘 めぐみ(江崎プリン役)

・公開記念舞台挨拶[出演:神山健治(総監督)・押井守(ゲスト)]

【ほか仕様】

・イリヤ・クブシノブ(キャラクターデザイン)描き下ろしジャケット

発売・販売元:バンダイナムコフィルムワークス

※特典内容・仕様は予告なく変更される場合あり

「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」 Blu-ray Disc 店舗特典

【オリジナル特典】

特典内容:

[数量限定] 神山健治(総監督)、イリヤ・クブシノブ(キャラクターデザイン)直筆サイン入りパッケージ

対象店舗:

I.G ストアonline shop

※2024年7月15日(月・祝)までのご予約で確実にご用意いたします。

以降は上限数に達し次第受付終了となります。



【店舗共通特典】

特典内容:

イリヤ・クブシノブ(キャラクターデザイン)イラスト使用 A4クリアファイル

対象店舗:

A-on STORE(バンダイナムコフィルムワークス公式ショップ)

A-on STORE プレミアムバンダイ

I.G ストアonline shop

赤い熊さん

全国アニメイト(アニメイト通販含む)

Amazon.co.jp

amiamiオンラインショップ

HMV,HMV&BOOKS online

げっちゅ屋(Getchu.com)

ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)

セブンネットショッピング

ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く)

TSUTAYAオンライン(予約のみ)

Neowing

ビックカメラ(一部店舗除く)

メロンブックス(通販含む)

ヨドバシカメラ

楽天ブックス

WonderGOO/新星堂(一部店舗除く)





※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることを確認の上、購入。

※各特典は、無くなり次第終了。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合あり。

※特典の有無についての詳細、商品の品揃えなどに関しては各店舗へ確認。

※特典は商品購入時にお渡し。

※特典は予告なく変更となる場合あり。

※各特典の内容やデザインは変更となる場合あり。

【作品情報】■TVアニメ「攻殻機動隊(仮)」原作:士郎正宗(講談社KCデラックス刊)アニメーション制作:サイエンスSARU公開時期:2026年放送予定

「攻殻機動隊」公式X(旧名Twitter):@thegitsofficial

「攻殻機動隊」公式Instagram:@theghostintheshellofficial

「攻殻機動隊」公式グローバルサイト:https://theghostintheshell.jp

©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会