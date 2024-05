TREASUREがファッション誌に登場！グループの強み語る「YGの先輩たちよりもっと挑戦的」

「YG宝石箱」の原石たちが、「K-POPの宝」に生まれ変わった。4月にKアリーナ横浜で開催された「ASEA 2024」で3冠を獲得したTREASUREが、韓国のスター&スタイルマガジン「@star1」に登場。現地で撮影が行われたグラビアを通じて、洗練されたビジュアルを披露した。TREASUREは昨年、2ndフルアルバム「REBOOT」でミリオンセラーを達成。オリコンチャートとビルボードジャパンで1位を獲得し、7都市16公演に及ぶ大規模な日本ツアーを開催するなど、日本での人気はとどまることを知らない。

そんな彼らは、熱い人気について「『TREASURE MAKER(ファンの名称)』の熱気と応援のおかげで成しえたことです。TREASUREがどれだけ成長したか、歌手としてどれだけステージを楽しんでいるか、僕たちはうまくやっているということを今後も証明したいです」と伝え、ファンへの感謝をあらわにした。デビュー当時は「YGの末っ子グループ」という肩書で知られた彼らだが、今ではBIGBANGやBLACKPINKに次ぐ“公演型アーティスト”に成長した。すさまじい勢いで成長を続けるTREASUREは、YGの既存スタイルとも異なる魅力で世界のファンを魅了している。彼らは「先輩たちと比較すると、挑戦的でフレッシュな魅力があるんじゃないかと思います。YGの“大人数ボーイズグループ”第1号であるだけに、よりさまざまな魅力をお見せできるという点が強みです」と語り、今後の活躍への期待感を高めた。また、「ASEA 2024」で「ASEA PLATINUM OF WORLD WIDE」「ASEA THE BEST HIP HOP」「ASEA THE BEST TOURING ARTIST」の3冠に輝いた感想も語った。彼らは「より良い音楽で恩返しをしたいという責任感が生まれてきた」と語り、世界中のファンに感謝を伝えた。TREASUREのグラビアとインタビューは、「@star1」5月号に掲載中。