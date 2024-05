CS放送のGAORA SPORTSは、5月28〜30日に阪神甲子園球場で開催されるプロ野球交流戦「阪神 vs 北海道日本ハム」の3連戦を試合終了まで完全生中継する。(C)阪神タイガース(C)HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS阪神タイガース・北海道日本ハムファイターズのホームゲームを放送しているGAORA SPORTS。一昨年の甲子園での対戦は、阪神が3連勝、去年のエスコンフィールドでは日本ハムが2勝1敗。今季は両チームとも好調なだけに、3連戦では、どのような試合展開になるのか期待が高まる。

lolの佐藤友祐今回は、ホーム・タイガースのファンだけでなく、ビジター・ファイターズのファンも楽しめる企画として、ビジター応援副音声「ビジボ」を実施する。元日本ハムで野球解説者・岩本勉氏、鶴岡慎也氏、土井悠平アナウンサー、さらに、男女混成ダンス&ヴォーカルグループ・lol(エルオーエル)のメンバーで新庄剛志監督の大ファンだという佐藤友祐がゲスト出演。ファイターズ目線で中継を盛り上げていく。○放送概要阪神 vs 北海道日本ハム(5.28甲子園)5月28日(火) 17:45 〜 22:30【生中継】解説:狩野恵輔 実況:寺西裕一 リポーター:桐山隆 【副音声(ビジボ)】出演:岩本勉、土井悠平阪神 vs 北海道日本ハム(5.29甲子園)5月29日(水) 17:45 〜 22:30【生中継】解説:岩田稔 実況:村田匡輝 リポーター:桐山隆 【副音声(ビジボ)】出演:鶴岡慎也、土井悠平、佐藤友祐(lol)阪神 vs 北海道日本ハム(5.30甲子園)5月30日(木) 17:45 〜 22:30【生中継】解説:濱中治 実況:中井雅之 リポーター:三宅秀一郎 【副音声(ビジボ)】出演:岩本勉、鶴岡慎也【編集部MEMO】3連戦の初戦が行われる5月28日は、試合の生中継のほか、ファイターズの練習風景も生中継(16:00 〜 17:45)。スカパー!では無料放送となり、GAORA SPORTSの加入なしでも楽しめる。解説は岩本勉氏、実況は土井悠平氏が担当する。