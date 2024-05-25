À¾Éð8Ï¢ÇÔ¤Ç»ß¤á¤¿¡ª¡¡7²ó°ìµ¤µÕÅ¾¡¡³°ºê2ÅÀÂÇ
¡¡¢¡À¾Éð6¡½5¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê25Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡8Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÀ¾Éð¤Ï2²ó¡¢ÃæÂ¼¹äÌé¡Ê40¡Ë¤¬ÀèÀ©¤Î6¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÄÌ»»477¹æ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¶âËÜÃÎ·û»á¡Ê¸µ¹Åç¡¢ºå¿À¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈ¤ÎÎòÂå10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿¤Î148¥¥í¤ÎÂ®µå¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¡¢3²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢Ï¢Â³Ã±Ä¹ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ë´ß½á°ìÏº¤¬Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ö¤Ê¤ÉÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î5²ó¤Ë3°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï7²ó¤ËÊ¿¾ÂæÆÂÀ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡¢º´Æ£Î¶À¤¤Îµ¾Èô¤Ç1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢³°ºê½¤ÂÁ¤¬µÕÅ¾¤Îº¸Á°2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÁ°Æü¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤¬ÍÞ¤¨¤¿¡£