第6回中国西部国際投資貿易商談会、重慶で開幕
23日、重慶市江北区のパビリオンを見学する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）
【新華社重慶5月25日】第6回「中国西部国際投資貿易商談会」が23日、重慶国際博覧センターで開幕した。26日までの会期中、40カ国・地域と国内27省・自治区・直轄市から1700社以上が出展、参加する。
23日、中国西部国際投資貿易商談会を見学する来場者。（重慶＝新華社記者/張子紣）
23日、中国西部国際投資貿易商談会の会場となった重慶国際博覧センター。（重慶＝新華社記者/張子紣）
23日、中国西部国際投資貿易商談会を見学する来場者。（重慶＝新華社記者/張子紣）
23日、中国西部国際投資貿易商談会の開幕式。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、中国西部国際投資貿易商談会を見学する来場者。（重慶＝新華社記者/張子紣）
23日、中国西部国際投資貿易商談会を見学する来場者。（重慶＝新華社記者/張子紣）
23日、主賓国ベラルーシのパビリオンを見学する来賓。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、中国西部国際投資貿易商談会の会場で来場者にロボットを紹介するスタッフ。（重慶＝新華社記者/張子紣）
23日、重慶市江北区のパビリオンを見学する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、中国西部国際投資貿易商談会を見学する来場者。（重慶＝新華社記者/張子紣）
23日、重慶市璧山区のパビリオンで仮想現実（VR）を体験する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶市璧山区のパビリオンを見学する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、重慶市永川区のパビリオンを見学する来場者。（重慶＝新華社記者/王全超）
23日、中国西部国際投資貿易商談会の会場で国際定期貨物列車「中欧班列」の渝新欧（重慶−新疆−欧州）線を来場者に紹介するスタッフ。（重慶＝新華社記者/張子紣）