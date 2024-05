NCT DREAMからTOMORROW X TOGETHERまで、K-POPグループが続々と東京ドームへ

東京ドームは、多くのアーティストたちの“夢の舞台”だと言われている。約5万5000人を収容できる日本最大規模の室内公演会場で、観客を動員する力とチケットパワーを兼ね備えていなければ立つことができないステージだからだ。最近、その東京ドームでの単独公演をK-POPグループが続々と発表し、注目を集めている。NCT DREAMは、「2024 NCT DREAM WORLD TOUR」を開催中だ。彼らは5月2〜4日のソウル公演を皮切りに、11、12日に大阪、18日にジャカルタで公演を開催。そして本日(25日)から2日間は東京、6月2日に名古屋、15、16日に香港、22、23日にバンコク、29、30日にシンガポール、8月10、11日にマニラと、アジアの主要都市で単独公演を行う。その後、南米、北米、ヨーロッパのファンとも会う予定だ。

特に日本では今回が初のドームツアーとなり、京セラドーム大阪に続き、本日から東京ドームでバンテリンドーム ナゴヤで公演を続けていく。NCT DREAMの単独公演としては東京ドームでの開催も初めてのことであり、彼らがどんなステージを見せてくれるのか、期待が高まっている。NewJeansは6月21日、ダブルシングルの発売と共に、日本デビューを果たす。デビューシングルのタイトル曲「Supernatural」と収録曲「Right Now」、そして各トラックの演奏曲(Instrumental)まで、計4トラックで構成される。何よりもNewJeansは、日本ダブルシングルの発売と同時に、東京ドームのステージに立つ。彼女たちは6月26、27日の2日間、東京ドームでファンミーティング「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」を開催し、日本で初の単独公演を披露する。所属事務所のADORによると、NewJeansは東京でのファンミーティングで計24曲を披露する予定で、そのうち6曲がソロ曲、4曲は新曲だという。さらにファンミーティングの初日にはYOASOBIが、2日目にはリナ・サワヤマが特別ゲストとして出演する。チケットはすでに全席完売を記録した。NewJeansが東京ドームで公演を開催するのは、デビューから1年11ヶ月のことで、これは海外アーティスト史上最速となる。彼女たちは昨年8月「SUMMER SONIC 2023」の出演などを通じて、日本で正式にデビューする前から凄まじい人気を証明してきた。さらに「第65回 輝く!日本レコード大賞」や「第38回日本ゴールドディスク大賞」でも受賞し、話題となった。東京ドーム公演をはじめとする本格的な日本活動でどのような活躍を見せるのか、注目が集まっている。TOMORROW X TOGETHERは、7月10日の東京ドーム公演を皮切りに、大阪、愛知、福岡と4大ドームをまわる初の日本ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:PROMISE> IN JAPAN」を開催。彼らは7月10、11日に東京ドーム、7月27、28日に京セラドーム大阪、8月4、5日にバンテリンドーム ナゴヤ、9月14、15日に福岡PayPayドームで公演を行う。今回のツアータイトル「ACT:PROMISE」には「僕たちが共に過ごす明日を約束し、共に未来と希望に向かって進む」という意味が込められているという。彼らが初の日本ドームツアーでどのようなステージを披露して日本ファンを魅了するのか、期待が高まる。メンバーも「こうして念願の日本ドームツアーを開催できるのも、いつもたくさん応援してくれているMOA(TOMORROW X TOGETHERのファン)のみなさんのおかげだ。僕たちも今から本当に待ちきれない。MOAの皆さんにかっこいい姿をお見せするために、一生懸命準備している」とし、「4月1日に発売された6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』を聴きながら、僕たちを待っていてほしい」と伝えた。IVEは9月4、5日の2日間、東京ドームで「IVE THE 1ST WORLD TOUR'SHOW WHAT I HAVE'IN JAPAN」を開催する。2022年に1st日本シングル「ELEVEN」をリリースし、日本で正式デビューして約2年での開催となる。