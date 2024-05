OH MY GIRLが飲んだ水のペットボトルを大会の賞品に？学園祭の司会者が謝罪

OH MY GIRLのメンバーたちが飲んでいたペットボトルを学園祭の賞品にしたことに対し、大学の学生自治会が謝罪した。昨日(24日)、オンラインコミュニティによると、22日に忠清南道(チュンチョンナムド)のある大学の学祭にOH MY GIRLが出演し、祝賀ステージを披露した。メンバーたちは代表曲「Dun Dun Dance」などを歌いながら30分間パフォーマンスを行った。

しかし問題になったのは、OH MY GIRLのステージが終わった後に司会者がしたある行動だった。メンバーたちが飲んでいたミネラルウォーターのペットボトルを、特技自慢大会の賞品にしたのだ。特技自慢大会に参加した学生たちはステージに上がり、具体的に誰が飲んだペットボトルなのかという説明を受けた中でペットボトルを手に入れた。その後、司会者の行動と学園祭の過程は、オンラインコミュニティやSNSを通じて議論となった。不適切な行動だという指摘が続くと、司会者は謝罪文を投稿した。彼は自身が司会者だと明かしながら「学園祭の後半に、OH MY GIRLのメンバーたちが飲んだミネラルウォーターのペットボトルを学生たちに配ったことに対してお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした」と綴った。続けて「僕の間違った判断で、一つの思い出になると思ってした行動が、第三者に対する被害を生んでいます。特技自慢大会に参加した学生は、ペットボトルではなく、プレゼントをもらうために出てきたのに、それがOH MY GIRLが飲んだペットボトルだということを知って慌てた学生もいました。僕の未熟な進行で起きたことなので学生ではなく、僕を叱責してください」とコメントした。大学の学生自治会は「今回のことは学校や出演者と協議しておらず、司会者の突発的な行動でした。公演後に発生した予期せぬことで、被害を被ったOH MY GIRLのメンバ―とファンの皆さんに心からお詫び申し上げます。また学校の名誉を失墜させたことに対して、学園祭を主催し運営した学生自治会として、学生の皆さんに改めてお詫び申し上げます。再発防止を約束し、徹底的な管理を行います」と、謝罪した。