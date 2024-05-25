【天皇杯１回戦】相模原が３発完勝、岐阜は沼津に競り勝ち、金沢はPK戦の末に甲南大に敗れる
５月25日に天皇杯１回戦の８試合が各地で開催された。
相模原は山梨学院大学PEGASUSに３−０の完勝を収める。J３勢同士の対決となった岐阜対沼津は、１−０で前者が接戦を制した。
奈良は京都産業大学に２点を先行されるも、３ゴールを奪取し３−２で逆転勝ち。宮崎は川副クラブに４−０で快勝し、金沢はPK戦の末に甲南大学に敗れた。
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▼５月25日開催の天皇杯１回戦の結果
相模原 ３−０ 山梨学院大学PEGASUS
金沢 １（3PK4）１ 甲南大
岐阜 １−０ 沼津
奈良 ３−２ 京都産業大学
テゲバジャーロ宮崎 ４−０ 川副クラブ
東海大学熊本 ０−４ 三菱重工長崎SC
ソニー仙台FC ３−１ tonan前橋
栃木シティ １−０ 横河武蔵野FC
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
相模原は山梨学院大学PEGASUSに３−０の完勝を収める。J３勢同士の対決となった岐阜対沼津は、１−０で前者が接戦を制した。
奈良は京都産業大学に２点を先行されるも、３ゴールを奪取し３−２で逆転勝ち。宮崎は川副クラブに４−０で快勝し、金沢はPK戦の末に甲南大学に敗れた。
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▼５月25日開催の天皇杯１回戦の結果
相模原 ３−０ 山梨学院大学PEGASUS
金沢 １（3PK4）１ 甲南大
岐阜 １−０ 沼津
奈良 ３−２ 京都産業大学
テゲバジャーロ宮崎 ４−０ 川副クラブ
東海大学熊本 ０−４ 三菱重工長崎SC
ソニー仙台FC ３−１ tonan前橋
栃木シティ １−０ 横河武蔵野FC
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