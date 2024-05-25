PlayStation 5に“AMD FSRフレーム生成機能”を搭載したゲームが初登場
Ascendant Studiosは5月24日（現地時間）、展開中の最新ゲーム『Immortals of Aveum（アヴェウムの騎士団）』においてアップデートをリリースし、その中でフレーム生成機能を有効化した。家庭用ゲーム機でフレーム生成機能を使える初めてのゲームタイトルだとしている。
PlayStation 5に“AMD FSRフレーム生成機能”を搭載したゲームが初登場
『Immortals of Aveum（アヴェウムの騎士団）』は、Ascendant Studiosが開発してElectronic Artsがパブリッシングを務めている最新ゲーム。PlayStation 5、Xbox Series X/S、Windowsでプレイでき、Windows版ではNVIDIA DLSSも利用可能。今回AMD FSR 3へのサポートが追加されており、その中でフレーム生成機能も搭載。PlayStation 5、Xbox Series X/Sでも利用できるというもので、家庭用ゲーム機として初めてフレーム生成機能をサポートする。そのほか、下記の改善・品質向上が図られている。
すべてのプラットフォームでHDRを実現
AMD FSR 3とフレーム・ジェネレーション（全プラットフォーム
全プラットフォームでFSR 3がVRRディスプレイをサポート
PCにおけるFSR 3の改善
ゲームプレイ・アップデート 「The Echollector」の新たな終盤目標とボス戦
新しい難易度モード 「Grand Magnus」でのより厳しい挑戦
DLSSの主な修正
マウス感度などマウス設定の改善
コンソールの明るさ調整とガンマ補正スライダーの追加
その他多数のパフォーマンス改善、バグ修正、ゲーム機能強化
The update you've been waiting for is here! Today's patch makes #ImmortalsOfAveum the first game to implement AMD #FSR 3 with Frame Gen on consoles ???? FSR 3 with Frame Gen on consoles.⭐ FSR 3 updates for PC???? HDR on PCPatch Notes ????⬇️@amdradeon pic.twitter.com/vettAfLiwV- Immortals of Aveum (@ImmortalsAveum) May 24, 2024
©2022 Ascendant Studios, LLC.
PlayStation 5に“AMD FSRフレーム生成機能”を搭載したゲームが初登場
すべてのプラットフォームでHDRを実現
AMD FSR 3とフレーム・ジェネレーション（全プラットフォーム
全プラットフォームでFSR 3がVRRディスプレイをサポート
PCにおけるFSR 3の改善
ゲームプレイ・アップデート 「The Echollector」の新たな終盤目標とボス戦
新しい難易度モード 「Grand Magnus」でのより厳しい挑戦
DLSSの主な修正
マウス感度などマウス設定の改善
コンソールの明るさ調整とガンマ補正スライダーの追加
その他多数のパフォーマンス改善、バグ修正、ゲーム機能強化
The update you've been waiting for is here! Today's patch makes #ImmortalsOfAveum the first game to implement AMD #FSR 3 with Frame Gen on consoles ???? FSR 3 with Frame Gen on consoles.⭐ FSR 3 updates for PC???? HDR on PCPatch Notes ????⬇️@amdradeon pic.twitter.com/vettAfLiwV- Immortals of Aveum (@ImmortalsAveum) May 24, 2024
©2022 Ascendant Studios, LLC.