[5.25 J1第16節](デンカS)

※16:00開始

主審:Damian Sylwestrzak

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 1 小島亨介

DF 3 トーマス・デン

DF 18 早川史哉

DF 25 藤原奏哉

DF 35 千葉和彦

MF 6 秋山裕紀

MF 7 谷口海斗

MF 16 小見洋太

MF 30 奥村仁

FW 9 鈴木孝司

FW 27 長倉幹樹

控え

GK 21 阿部航斗

DF 24 森璃太

DF 26 遠藤凌

DF 31 堀米悠斗

MF 20 島田譲

MF 22 松田詠太郎

MF 40 石山青空

監督

松橋力蔵

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 4 井上聖也

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 16 小田逸稀

MF 18 岩崎悠人

MF 27 佐藤凌我

MF 88 松岡大起

FW 28 鶴野怜樹

控え

GK 41 坂田大樹

DF 19 亀川諒史

MF 7 金森健志

MF 14 田中達也

MF 25 北島祐二

MF 30 重見柾斗

FW 17 ウェリントン

監督

長谷部茂利