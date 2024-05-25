新潟vs福岡 スタメン発表
[5.25 J1第16節](デンカS)
※16:00開始
主審:Damian Sylwestrzak
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 18 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 35 千葉和彦
MF 6 秋山裕紀
MF 7 谷口海斗
MF 16 小見洋太
MF 30 奥村仁
FW 9 鈴木孝司
FW 27 長倉幹樹
控え
GK 21 阿部航斗
DF 24 森璃太
DF 26 遠藤凌
DF 31 堀米悠斗
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
MF 40 石山青空
監督
松橋力蔵
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 28 鶴野怜樹
控え
GK 41 坂田大樹
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 14 田中達也
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利
※16:00開始
主審:Damian Sylwestrzak
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 18 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 35 千葉和彦
MF 6 秋山裕紀
MF 7 谷口海斗
MF 16 小見洋太
MF 30 奥村仁
FW 9 鈴木孝司
FW 27 長倉幹樹
控え
GK 21 阿部航斗
DF 24 森璃太
DF 26 遠藤凌
DF 31 堀米悠斗
MF 22 松田詠太郎
MF 40 石山青空
監督
松橋力蔵
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 28 鶴野怜樹
控え
GK 41 坂田大樹
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 14 田中達也
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
監督
長谷部茂利