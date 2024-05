ベビーグッズを簡単除菌！メデラ「Quick Clean(クイッククリーン) 電子レンジ除菌バッグ」

メデラは、「Quick Clean(クイッククリーン) 電子レンジ除菌バッグ」を2024年5月24日より販売中です。

メデラ「Quick Clean(クイッククリーン) 電子レンジ除菌バッグ」

Quick Clean 電子レンジ除菌バッグ

入数 :5枚

希望小売価格 :2,200円(税込)

正式販売開始日:2024年5月24日より順次

一部ベビー用品専門店から取り扱いスタート。

順次拡大予定。

その他、メデラ製品の取り扱いのあるECサイトで販売します。

※お取り扱いの無い店舗もあります。

URL:Quick Clean(クイッククリーン) 電子レンジ除菌バッグ

https://www.medelaonline.jp/new/2024-04-11-190848.html%E2%80%8B?_gl=1

「Quick Clean 電子レンジ除菌バッグ」はバッグに水を入れ電子レンジで加熱することで、電子レンジ除菌・消毒対応のプラスチック製ママ&ベビー用品をスチーム除菌することができる製品です。

バッグ1枚で除菌できるため手軽で、他の除菌グッズと比べて、キッチンの場所を取りません。

また、実家に帰る際や、旅行先でベビーグッズを除菌する際も、電子レンジがある場所なら、バッグ1枚、かばんに入れてお出かけできます。

レンジ出力800w-1100wの場合3分、500w-750wで5分で除菌が完了するので、必要な時に、すぐに除菌できます。

1袋につき20回まで繰り返し使用ができ、1箱5袋入なので、合計100回分たくさん使えます。

コンパクトなので持ち運びにも便利

かさばらずキッチンスペースをとらない

本製品のモニターとして、使用後のアンケートに回答いただいたお母さまのうち、90%が「とても便利」、10%が「便利」と回答し、すべてのお母さまに「便利な製品」であると評価されました。

【モニターのお母さまの声】

・何より、コンパクトになることが一番の魅力!

旅行に持って行くのはもちろん、普段も使ったあとにコンパクトに干せるのはキッチン周りで邪魔にならないので良いと感じました。

・折りたたんで持ち運べるのはもちろん、使い捨てかと思いきや、1枚で20回も使用できるのがとてもいいと思います。

・コンパクトで持ち運びにとても便利でした。

使い方もシンプルなので誰でも使用できそう。

何回使用したかチェックも出来るので便利でした。

