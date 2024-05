クラフトバーガーアンドグリルジローは、インバウンドに大人気な和の食材を使ったライスバーガー「jiro特製ライスバーガー」を販売中です。

クラフトバーガーアンドグリルジロー「jiro特製ライスバーガー」

ライスバーガー

発売日 : 2024年5月1日

価格 : 1,380円(税込)

販売場所: クラフトバーガーアンドグリルジロー

URL :https://craftburger-jiro.com

クラフトバーガーアンドグリルジローは、インバウンドに大人気な和の食材を使ったライスバーガー「jiro特製ライスバーガー」を販売☆

「ライスバーガー」URL:

https://craftburger-jiro.com

■商品の特徴

・こだわりの部分

通常のハンバーガーとは異なる食感や味わいを楽しめることができ、ヘルシーでボリュームもあり食べ応えがあります。

また、バンズがお米で出来ているため、小麦アレルギーの方やグルテンフリーな方にもおすすめです。

・素材

クラフトバーガーアンドグリルジローのライスバーガーは、米粒を潰して固めて作られたバンズの中に、パティ、レタス、トマト、オニオン、チーズが入っていて葱味噌、自家製特製醤油タレなど使用して海苔で巻いた和テイストのバーガーです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post インバウンドに大人気な和の食材を使用!クラフトバーガーアンドグリルジロー「jiro特製ライスバーガー」 appeared first on Dtimes.