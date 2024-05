BABYMETAL初のライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』が2024年8月23日(金)より全国ロードショー公開される。2023年〜2024年にかけて自身最大規模のワールドツアー「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024」を開催したBABYMETAL。同ワールドツアーの締め括りとなる沖縄公演「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43」の模様を収めたライブフィルムが『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』と題して映画化。本作では、BABYMETAL初の5.1chサラウンド版に加え、リアルで多角的な立体音響が味わえるDolby Atmos®版、最新鋭の映像技術×立体音響×卓越したシアターデザインにより”極上のシネマ体験”を堪能できるDolby Cinema®版の3形式で公開され、圧倒的な臨場感と没入感で作品を鑑賞することができる。

そして、ポスタービジュアルも公開。メタルの魂が琉球の守り神に宿った”キツネ43(シーサー)”のもと、BABYMETALが熱狂のパフォーマンスを繰り広げているデザインとなっており、初の映画化となる本作への期待感を高めるビジュアルとなっている。<作品情報>©2024 Amuse Inc.『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』公開:2024年8月23日(金)より全国ロードショー公式サイト:https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/チケット情報劇場販売 一般 ¥3000 /こども(3歳以上・中学生以下)¥2000 /障がい者割引 ¥2000ムビチケ前売券(6月28日(金)発売開始) ¥2700※すべて税込監督:Hiroya Brian Nakano 出演:BABYMETAL製作:アミューズ 協力:TOY'S FACTORY 配給:ライブ・ビューイング・ジャパン2024年/日本/カラー/©2024 Amuse Inc.