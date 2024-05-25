[5.25 J1第16節](ヤマハ)

※14:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 4 松原后

DF 15 鈴木海音

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 50 植村洋斗

MF 7 上原力也

MF 10 山田大記

MF 14 松本昌也

MF 16 レオ・ゴメス

MF 37 平川怜

FW 99 マテウス・ペイショット

控え

GK 20 坪井湧也

DF 6 伊藤槙人

DF 26 西久保駿介

MF 19 ブルーノ・ジョゼ

MF 31 古川陽介

MF 40 金子翔太

MF 77 藤原健介

監督

横内昭展

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 1 ソン・ボムグン

DF 2 杉岡大暉

DF 22 大岩一貴

DF 33 高橋直也

MF 3 畑大雅

MF 5 田中聡

MF 13 平岡大陽

MF 18 池田昌生

MF 37 鈴木雄斗

FW 11 ルキアン

FW 19 福田翔生

控え

GK 21 馬渡洋樹

DF 6 岡本拓也

DF 8 大野和成

MF 7 阿部浩之

MF 14 茨田陽生

MF 15 奥野耕平

FW 9 ディサロ燦シルヴァーノ

監督

山口智