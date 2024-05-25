磐田vs湘南 スタメン発表
[5.25 J1第16節](ヤマハ)
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 6 伊藤槙人
DF 26 西久保駿介
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
MF 40 金子翔太
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 2 杉岡大暉
DF 22 大岩一貴
DF 33 高橋直也
MF 3 畑大雅
MF 5 田中聡
MF 13 平岡大陽
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 6 岡本拓也
DF 8 大野和成
MF 7 阿部浩之
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
FW 9 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
山口智
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 10 山田大記
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 6 伊藤槙人
DF 26 西久保駿介
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 40 金子翔太
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ソン・ボムグン
DF 2 杉岡大暉
DF 22 大岩一貴
DF 33 高橋直也
MF 3 畑大雅
MF 5 田中聡
MF 13 平岡大陽
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 馬渡洋樹
DF 6 岡本拓也
DF 8 大野和成
MF 7 阿部浩之
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
FW 9 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
山口智